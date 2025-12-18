Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın İzmirGaz’ın doğalgaz çalışmalarıyla ilgili eleştirilerine AK Parti cephesinden gelen yanıtların ardından, Bayraklı Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fatih Yücesan’dan açıklama geldi. Yücesan, AK Partili Emre Demir’in açıklamalarını “gerçeklikten uzak ve siyasi polemik amaçlı” olarak nitelendirerek belediyenin hizmetlerinin örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etmenin yanlış olduğunu söyledi.

“HİZMETSİZLİK İTHAMI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Yücesan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayraklı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Emre Demir’in, Belediye Başkanımız Sayın İrfan Önal’a yönelik gerçeklikten uzak, çarpıtılmış ve siyasi polemik üretme amacı taşıyan açıklamalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki Bayraklı Belediyesi’nin herhangi bir hizmeti örtmeye ya da saklamaya ihtiyacı yoktur. Doğalgaz çalışmaları sonrası yapılan asfaltlama işlemlerindeki eksiklikler hakkında Başkanımız halkımıza gerçekleri açıkça ifade etmiştir. Bunu hizmetsizlik olarak nitelemek, bilinçli bir algı oluşturma çabasından ibarettir”

“SOSYAL DESTEKLER KÜÇÜMSENEMEZ”

AK Partili Demir’in gençlere ve kadınlara yönelik destekleri hakkında yaptığı ifadelerini de eleştiren Yücesan, “Sayın Demir’in, gençlere ve kadınlara yönelik destekleri küçümseyen ifadeleri ise ayrıca talihsizdir. Bayraklı Belediyesi; sosyal destekleri, eğitim projeleri, kadın dayanışma merkezleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla çalışan ve üreten bir belediyedir. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik yapılan siyasi göndermeler, Bayraklı’nın gerçek sorunlarını konuşmaktan bilinçli bir kaçıştır. Belediyecilik polemikle değil, hizmetle yapılır. Kedi-köpek maması gibi ifadelerle hem sosyal belediyecilik anlayışını hem de kamuoyunun aklını hafife alan bu dili reddediyoruz.

“Gerçeklerin ve Hizmetin Yanındayız”

Bayraklı Belediyesi CHP Grup Başkanvekili açıklamasını, belediyenin sınırlı bütçesine rağmen merkezi idarenin yıllardır çözüm üretemediği sorunları çözmeye çalıştığını hatırlatarak sürdürdü:

“Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim; Bayraklı Belediyesi, merkezi idarenin yıllardır çözüm üretmediği sorunları kısıtlı bütçesine rağmen çözmeye çalışan bir yerel yönetimdir. Finansman kaynakları daraltılan belediyelerin emeğini görmezden gelmek samimi bir siyaset değildir. Biz kişisel polemiklerin değil, Bayraklı’nın geleceğinin, ithamların değil, gerçeklerin, algının değil, hizmetin tarafındayız. Bayraklı halkı neyin yapıldığını, kimin çalıştığını ve kimin sadece konuştuğunu çok iyi bilmektedir.”