Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Ankara girişinde meydana geldi. İzmirli Yüksek Ziraat Mühendisi Ersel Şengel, meslektaşı Dr. Hüseyin Akdemir ile birlikte 2024 model Peugeot 3008 elektrikli otomobil ile Nevşehir’de düzenlenen bir sempozyuma gitmek üzere yola çıktı. Ankara’ya yaklaşıldığı sırada etkili olan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında yol kenarında bulunan bir trafoya yıldırım düştüğü belirtildi.

Araç kendini kilitledi, yeniden çalışmadı

Şengel, yıldırımın ardından araçta ani bir ses duyduklarını ve lastiklerin patladığını düşündüklerini ifade etti. Aracın güvenli bir noktaya çekilmesinin ardından ise tamamen kilitlendiği ve bir daha çalışmadığı aktarıldı. Bunun üzerine araç, yol yardımıyla yetkili servise çekildi.

Serviste arıza tespit edilemedi

Yetkili serviste yapılan incelemelerde, iddiaya göre aracın arızasının net olarak belirlenemediği bildirildi. Yurt dışından temin edilmesi planlanan yedek parçaların bedelinin araç sahibi tarafından karşılanmasının istendiği, söz konusu parçaların maliyetinin ise araç bedeline yaklaştığı belirtildi. Ayrıca, parçalar temin edilse dahi aracın kesin olarak onarılacağına dair garanti verilmediği öne sürüldü.

“Deneme-yanılma yöntemiyle ilerleniyor”

Yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Ersel Şengel, servisin arıza tespitinde zorlandığını belirterek, elektrikli ve yeni teknolojiye sahip bir araçta deneme-yanılma yöntemiyle ilerlenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Şengel, üretici firma garantisi kapsamındaki bir araçta arıza tespiti ve yedek parça erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Araç serviste, taksitler ödeniyor

Şengel, aracın ocak ayı sonunda teslim alındığını ve yalnızca 2,5-3 ay kullanıldığını belirterek, mayıs ayından bu yana aracın Ankara’daki serviste beklediğini söyledi. Aracın kullanılmadığını ancak kredi taksitlerinin ödenmeye devam edildiğini kaydetti. Yaşanan mağduriyet nedeniyle avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Olay anını araçtaki sürücü anlattı

Olay sırasında aracı kullanan Dr. Hüseyin Akdemir ise yaşananları anlatarak, hızlarının düşük olduğunu ve yıldırımın düştüğü anı gözleriyle gördüğünü söyledi. Yıldırımın ardından aracın etrafında elektrik akımı hissettiklerini ve büyük panik yaşadıklarını belirten Akdemir, aracı güçlükle yol kenarına çekebildiklerini aktardı.

Araçta yanık izleri tespit edildiği iddiası

Araçtan hemen inemediklerini, birkaç dakika sonra yaptıkları incelemede lastiklerin sağlam olduğunu ancak aracın çalışmadığını ifade eden Akdemir, bagaj bölümünde yanık izlerine benzer görüntüler fark ettiklerini söyledi. Olayın ardından birçok uzmanla görüştüğünü belirten Akdemir, erken müdahalenin hayati risk oluşturabileceği yönünde uyarılar aldıklarını dile getirdi.

“Teknik inceleme yapılmalı”

Dr. Akdemir, aracın yıldırıma karşı yeterli koruma sağlamadığını düşündüklerini belirterek, yaşanan olayın teknik açıdan detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Benzer durumların önüne geçilebilmesi için söz konusu aracın üretici firma tarafından eğitim ve araştırma amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.