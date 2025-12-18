Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, kent içi trafiği daha akıcı ve güvenli bir yapıya kavuşturma vizyonu doğrultusunda önemli bir altyapı projesini daha hayata geçiriyor. İlçenin en yoğun noktalarından biri olan Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri önünde başlatılan kalıcı orta refüj çalışmasıyla, ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Modern şehircilik anlayışıyla kurgulanan bu düzenleme sayesinde, bölgedeki trafik karmaşasının önüne geçilirken hem yayalar hem de sürücüler için çok daha nitelikli bir yol güzergahı oluşturuluyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yakından takip ettiği proje, ilçenin estetik çehresini değiştirecek detaylar barındırıyor.

Modern Şehircilik ve estetik detaylar bir arada

Belediye ekipleri tarafından yürütülen yol yapım ve düzenleme faaliyetleri, 544 Sokak üzerinde yoğunlaşmış durumda. Mustafa Kemal Caddesi ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi iki ana arteri birbirine bağlayan bu kritik noktada, ulaşım kalitesini kalıcı hale getirmek için titiz bir çalışma yürütülüyor. Yeni projede tercih edilen ateş tuğlası uygulaması, sokağa karakteristik bir hava katarken; beraberinde planlanan özel peyzaj çalışmaları ve dekoratif aydınlatma sistemleri bölgenin görselliğini üst seviyeye taşıyacak.

Trafik güvenliği ve düzenli akış önceleniyor

544 Sokak’taki çalışmanın temel amaçlarından biri, trafik akışını olumsuz etkileyen gelişi güzel parklanma sorununa kalıcı bir çözüm üretmek olarak öne çıkıyor. İnşa edilen modern orta refüj sayesinde yol disiplini sağlanarak araçların kontrolsüz duraklamalarının önüne geçilecek. Bu sayede hem pazaryeri trafiği rahatlayacak hem de Mustafa Kemal Caddesi modelinde olduğu gibi düzenli bir sirkülasyon alanı yaratılacak. Belediye yetkilileri, yapılan bu dokunuşun bölgedeki kaza risklerini minimize edeceğini ve ulaşım güvenliğini maksimuma çıkaracağını vurguluyor.

Başkan Ömer Eşki sahada: Gece gündüz kesintisiz mesai

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren bu yatırımı şantiye alanında gece gündüz demeden denetliyor. Çalışmaların her aşamasını yerinde inceleyen Başkan Eşki, Bornova’da yol standartlarını sadece onarım boyutunda bırakmadıklarını, kalıcı ve uzun ömürlü mühendislik çözümleri sunduklarını ifade etti. Vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Eşki, 544 Sokak projesinin bölgeye hem işlevsel bir rahatlama hem de modern bir imaj kazandıracağının altını çizdi.

Kalıcı ulaşım yatırımları Bornova’ya değer katıyor

Sosyal ve teknik belediyecilik projelerini bir bütün olarak ele alan Bornova Belediyesi, bu son hamlesiyle ilçedeki ulaşım ağının gücüne güç katıyor. Estetik unsurların teknik gerekliliklerle birleştiği refüj çalışması, sadece bugünün değil, geleceğin Bornova’sına yönelik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Proje tamamlandığında Merkez Pazaryeri bölgesi, ışıklandırmasıyla, peyzajıyla ve düzenli trafik yapısıyla Bornova’nın örnek noktalarından biri haline gelecek. Başkan Eşki öncülüğünde yürütülen bu kararlı çalışmalar, Bornovalıların daha konforlu bir kent yaşamına ulaşması noktasında büyük önem taşıyor.