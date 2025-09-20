Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 29 ilde toplam 449 taşınmazı satışa sundu. İzmir’de ise Çeşme, Menderes, Bayraklı, Urla ve Torbalı ilçelerinde bulunan önemli mülkler ihaleye çıkarıldı.

EN DEĞERLİ TAŞINMAZ ÇEŞME'DE

İzmir’de satışa çıkan en değerli taşınmaz, Çeşme’nin 16 Eylül Mahallesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arsa oldu. Bu taşınmaz için 73 milyon 150 bin TL fiyat belirlendi. Diğer yandan, Torbalı’da 8 parsel konut ve kırsal yerleşim alanı olarak, Bayraklı’daki parsel doğal karakteri korunacak alan olarak ilan edildi. Çeşme’deki diğer bir parsel turizm tesisi olarak, Menderes’teki alan plansız bölge, Urla’daki parsel ise tarım arazisi statüsünde yer aldı.

İHALE 1 EKİM'DE

TOKİ, bu satışlardan toplamda en az 183 milyon 500 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor. İhaleler 1 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak.