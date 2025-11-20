Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğünün yürüttüğü “Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi” temalı Kültürel Miras ve Yaratıcı Drama Atölyesi, bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa 9–10 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

Atölye; çocukların yaşadıkları kentin kültürel zenginliğini keşfetmelerini, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazanmalarını, kentlilik bilinci ve kültürel kimlik duygusu edinmelerini amaçladı. Büyük ilgi gören etkinlikte katılımcılar öğrendikleri bilgileri yaratıcı uygulamalarla pekiştirme fırsatı elde etti.

Yaratıcı drama ile çok boyutlu düşünme

Drama sürecinde çocuklar, doğanın bir parçası oldukları kurgularla tüm duyularını kullanarak çok boyutlu düşünme becerilerini geliştirdi. Hayal gücünü besleyen, estetik duyarlılığı artıran, eleştirel düşünmeyi destekleyen uygulamalar çocukların süreçte aktif rol almasını sağladı.

Çocuklara kitap armağan edildi

Kültürel miras farkındalığını çevre duyarlılığıyla birleştirmeyi hedefleyen etkinlik, Yaratıcı Drama Atölyesinin ardından düzenlenen Doğa-Kültür Söyleşisi ile sürdü. Programın sonunda çocuklar beş farklı masa aktivitesine katıldı. “Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi” kitapları ise çocuklara armağan edildi.