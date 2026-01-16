Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sinemayla buluşturmak amacıyla düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği, 6’ncı kez kapılarını açtı. Sömestr tatili boyunca gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar hem sinema keyfi yaşayacak hem de duygular dünyasına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkacak.

Ters yüz 2 izleyiciyle buluşacak

Gösterimde yer alan “Ters yüz 2” animasyon filminde, ergenlik dönemine adım atan Riley’nin iç dünyasında yaşanan değişimler ve yeni duygularla tanışması konu ediliyor. Film, çocuklara duygularını tanıma ve ifade etme konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Kentin dört bir yanında gösterim

“Ters yüz 2” filminin gösterim programı şu merkezlerde gerçekleştirilecek:

17 Ocak: Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu

19 Ocak: Postacılar Konferans Salonu, Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

20 Ocak: Aliağa kültür merkezi, Elhamra Sahnesi, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu

21 Ocak: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, Kiraz Belediyesi Düğün Salonu

22 Ocak: Kemalpaşa Belediyesi Dere Kültür Merkezi

23 Ocak: Bergama Kültür Merkezi, Deniz Baykal Kültür Merkezi

24 Ocak: Tire Belediyesi Kültür Salonu

26 Ocak: Kınık Öğretmenevi

27 Ocak: Karaburun Halk Eğitim Merkezi, Güzelbahçe AKM Tuncel Kurtiz Sahnesi

28 Ocak: Yıldız Kenter Kültür Merkezi

29 Ocak: Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi, Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi

30 Ocak: Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Büyük Salon, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi

31 Ocak: Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi

1 Şubat: Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu

Tüm gösterimler saat 14.00’te gerçekleştirilecek.