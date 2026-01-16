İzmir’de bulunan 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, bugün sabah saatlerinde sarsıcı bir şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, kurumda barındırılan bir hükümlü, henüz bilinmeyen bir nedenle görev başındaki infaz ve koruma memurlarına yönelik fiziksel saldırı gerçekleştirdi.

Genel müdürlükten saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), sosyal medya mecraları üzerinden resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli iki personelin, bir hükümlünün saldırısı neticesinde yaralandığı teyit edildi. Saldırının boyutları ve gerçekleşme şekline dair detaylar titizlikle incelenirken, kurum yönetimi ve güvenlik birimlerinin duruma anında müdahale ettiği belirtildi.

Yaralı personelin sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

Saldırı sonrası hastaneye sevk edilen ve tedavilerine başlanan infaz ve koruma memurlarının sağlık durumuna ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yapıldı. Genel Müdürlük, yaralanan personelin hayati bir tehlikesinin bulunmadığını kamuoyuna duyurdu. Tedavi süreçleri yakından takip edilen görevlilerin genel sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, personelin moral ve motivasyon desteği için gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak başlatıldı

Meydana gelen bu şiddet olayıyla ilgili olarak hem adli makamlar hem de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü nezdinde geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Konunun tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla başlatılan sürecin Genel Müdürlük tarafından bizzat ve yakından izlendiği vurgulandı. Görevli memurlara saldırıda bulunan hükümlü hakkında disiplin soruşturmasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu kapsamında yeni bir dava sürecinin işletilmesi bekleniyor.

"Özveriyle görev yapan personelimizin yanındayız" mesajı

Açıklamanın son bölümünde, ceza infaz kurumlarında zorlu şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm personele yönelik dayanışma mesajı paylaşıldı. CTE yetkilileri, "Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullanarak, güvenli çalışma ortamının tesisi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

