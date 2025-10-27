Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri"nde eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrencilerini, temel sağlık, güvenlik ve kişisel farkındalık konularını kapsayan kapsamlı bir eğitim serisiyle geleceğe hazırlıyor. Program, hijyenden ilk yardıma, aşı bilincinden beden farkındalığına kadar geniş bir yelpazede teorik ve uygulamalı içerikler sunarak, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve olası risklere karşı kendilerini koruma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İZELMAN ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle yenilikçi program

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ile İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin iş birliğinde hayata geçirilen bu program, merkezlerdeki tüm 4-5 yaş grubu öğrencilerini kapsıyor. Mayıs ayına kadar sürecek olan eğitimler, “hijyen” ve “ev kazalarından korunma ile ilk yardım farkındalığı” başlıklarıyla uygulamaya dayalı bir başlangıç yaptı. Hijyen eğitiminde, mikropların yayılma yolları çocuklara çamur deneyi gibi ilgi çekici yöntemlerle somutlaştırıldı, ardından uzman eğitmenler eşliğinde doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Ev kazalarına karşı korunma yaktikleri ve temel ilk yardım farkındalığı ise çocukların anlayacağı düzeyde, hayat kurtarıcı bilgilerle desteklendi.

Eşit başlangıç ve bütüncül vizyon vurgusu

Programın temel hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan, projeyi Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu doğrultusunda, Yuvamız İzmir çatısı altında daha bütüncül bir eğitim modeline geçişin bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Doğan, “Sağlık, hijyen, ilk yardım ve ev kazalarından korunma gibi kritik alanları kapsayan bu yenilikçi eğitimlerle, çocuklarımızın hem kendilerini hem de çevrelerini daha iyi tanımalarını ve hayata çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını amaçlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Ekrem Ersin Cesur ise programın "Eşit başlangıç, parlak bir gelecek" ilkesiyle hazırlandığını vurguladı. Cesur, uzman eğitmenlerin çocukların gelişim seviyesine uygun, tamamen oyun temelli metotlar kullandığını kaydetti. Yıl boyunca sürecek bu kapsamlı programda, hijyenin yanı sıra aşıların önemi, ağız ve diş sağlığı bilinci, doğru nefes alma teknikleri ve beden farkındalığı gibi önemli konuların da teorik ve uygulamalı çalışmalarla çocuklara aktarılacağını ekledi. Bu çok yönlü eğitimler sayesinde, minik İzmirlilerin sağlıklı ve güvenli bir gelişim süreci geçirmeleri hedefleniyor.