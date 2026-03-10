Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Adayı Faysal Acar, 15 Mart Pazar günü Fuar İzmir’de tekrarlanacak genel kurul öncesinde İzmir’deki bazı belediye başkanlarının zabıta ekipleriyle birlikte rakibi mevcut başkan Hamdin Erişen’e destek verdiğini öne sürerek, seçim süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Faysal Acar: Yeşilyurt Pazaryeri’nin inşaatı durduruldu, bu konuda odadan hiçbir tepki gelmedi

İzmir pazarcı esnafı olarak üzüntülü ve tepkili olduklarını altını çizen İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Adayı Faysal Acar, Karabağlar Belediyesi’ne ait zabıtaların, genel kurulda rakibi mevcut başkan Hamdin Erişen ile birlikte seçim çalışmasında gezdiğini iddia ederek, “İzmir’de şu an dört ilçede başka ilçelerde olmayan katı atık bedelini dayatıyorlar. Biz bunu kabul etmediğimiz için çok ağır cezalara maruz kalıyoruz.

Bugün Karabağlar, Konak, Karşıyaka ve Konak’ta çok ciddi cezalar yazılıyor esnafımıza bu kabul edilemez bir durumdur. Belediyeler bizim çekişmeli seçimlerimizden faydalandılar. Belediyeler seçimin sonucunu bekledi. Karşıyaka Belediyesi bizim sonucun açıklandıktan bir saat sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de oylatıp karar aldı, Karabağlar bir gün sonra karar aldı. Saydığım belediye başkanları, yardımcıları vasıtasıyla esnafı ulaşarak, mevcut başkana destek verdiler. Bugün Karabağlar Belediyesi’nin memuru, zabıta müdürü ilçede oda başkanının çalışmalarının yanında geziyor.

Madem Karabağlar Belediyesi pazarcı esnafını düşünüyor, İzmir’de uygulanan en yüksek katı atık bedelini Karabağlar ödüyor, bu nasıl bir birliktelik? Daha önce Yeşilyurt Pazaryeri’nin inşaatı durduruldu, bu konuda odadan hiçbir tepki gelmedi. Bu sebepten ilçe belediyelerinin mevcut başkanın kazanması için var olan her şeyi yaptıklarını söylemek istiyorum, bu cezaların sebebi esnafı yıldırmaktır. Biz İzmir pazarcı esnafı olarak her görüşe mensup tüm esnafımıza eşit şekilde hizmet vereceğiz. Üzülüyoruz ve tepkiliyiz.” diye konuştu.

“Pazarcı esnafı tercihini değişimden yana kullanacak”

Öte yandan, uzun süredir sahada olduğunu belirten ve bir süredir başta Karabağlar ve Karşıyaka olmak üzere bir takım ilçelerde pazarcı esnafına yönelik uygulanan katı atık bedellerinin usulsüz olduğunu savunan Acar, pazaryerlerinin kamusal alan olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ben sahadayım şunu görüyorum esnafımız seçime kilitlenmiş durumda ve değişim bekliyor. Sabah erken saatlerde sandıklarda ciddi bir oy kullanımı bekliyoruz. Samimiyetimle söylüyorum İzmir pazarcı esnafı kararını vermiş ve tercihini değişimden yana kullanıyor. İnsanlar değişim istiyor neden?

Katı atık bedellerinden ve yazılan hukuksuz cezalardan dolayı değişim istiyorlar. Biz bu katı atık bedellerinin mevzuatının usulsüz olduğunu defalarca kez söyledik. Pazar yeri halk için kurulan bir alandır, kamusal bir alandır. Yani hastane, park neyse pazaryeri de satıcı ile tüketicinin buluşma alanıdır ve bu buluşma alanının altyapısını hazırlamak zorunda olanda yerel yönetimlerdir.”