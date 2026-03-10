Son Mühür- İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kültürel mirasımızın estetik kodlarını manevi bir atmosferle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Mevlid-i Nebi’nin 1500. yılı kutlamaları çerçevesinde hayata geçirdiği “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” il sergisi, kurumun giriş katındaki sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından açılışı gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel Türk sanatlarının en seçkin dallarından süzülüp gelen 60 nadide eser izleyiciyle buluştu.

Geleneksel sanatların kalbi İzmir’de atıyor

Serginin açılış törenine İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinin yöneticileri ile eserlere hayat veren usta öğreticiler katıldı. Açılışın ruhuna uygun olarak Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Tasavvuf Topluluğu öğrencileri; Rıdvan Semih Albayrak, Aykut Kutluhan ve Erkut Eğilmez tarafından icra edilen enstrümantal dinleti, salondaki manevi havayı zirveye taşıdı. Ney ve kanun tınıları eşliğinde gezilen sergi, davetlilere adeta bir zaman yolculuğu yaşattı.

Hat, Tezhip ve Ebruyla şekillenen manevi miras

İzmir genelindeki olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde yürütülen hummalı atölye çalışmalarının bir meyvesi olan bu koleksiyon, hat, tezhip ve ebru sanatının en zarif örneklerini barındırıyor. Eğitici ve usta öğreticilerin rehberliğinde titizlikle hazırlanan çalışmalarda, kadim kültürel mirasımızın estetik değerleri modern bir hassasiyetle harmanlandı. Eserlerin temel ilham kaynağını ise Hz. Muhammed’in (s.a.s) tüm insanlığa ışık tutan evrensel mesajları ve İslam sanatının derinlikli anlam dünyası oluşturdu.

Ömer Yahşi: "Ramazan’ı maarifin kalbinde yaşıyoruz"

Tören sırasında bir konuşma yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ramazan ayının iyileştirici ve birleştirici gücüne vurgu yaptı. "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla yürütülen etkinliklerin önemine değinen Yahşi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesinden ilham alan bu sanat eserleriyle buluşmak bizler için büyük bir kıvanç vesilesidir. Halk eğitimi merkezlerimizde büyük bir özveriyle üretilen bu çalışmalar, hem inancımızın derinliğini hem de medeniyetimizin estetik zarafetini tek bir potada eritiyor. Ramazan; insanın sükûnet içerisinde kendi iç dünyasına döndüğü, muhasebe ve yenilenme vaktidir."

Sanat yolculuğu farklı mekanlarda devam edecek

Büyük bir emek ve sabrın ürünü olan eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm sanatçılara ve kurumlara teşekkürlerini ileten Ömer Yahşi, bu değerli koleksiyonun sadece müdürlük binasıyla sınırlı kalmayacağını, ilerleyen günlerde İzmir’in farklı noktalarında da vatandaşlarla buluşturulacağını müjdeledi. Programın sonunda, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya tarafından Müdür Yahşi’ye günün anısına özel bir hediye takdim edildi. Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle resmiyet kazanan açılış, eserlerin incelenmesi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafları ile sona erdi.