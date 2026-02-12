Son Mühür / İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yeni bir Adalet Hizmet Binası yapılmasına yönelik imar planı değişikliği süreci tamamlandı. Karşıyaka Belediyesi Meclisi’nin 5 Aralık 2025 tarihli kararıyla kabul edilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ise 16 Ocak 2026 tarihli oturumunda uygun bulunarak 27 Ocak 2026 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Plan değişikliği; İzmir ili Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal mahalleleri sınırları içerisinde, Bülent Ecevit Bulvarı ile 7449 Sokak’ın kuzey ve güney hattında yer alan, 26L2A ve 26L2B paftalarda bulunan tescil harici alanı kapsıyor. Söz konusu alanda “Resmi Kurum Alanı (Karşıyaka Adalet Hizmet Binası)”, “Eğitim Tesisleri Alanı (İlkokul Alanı)” ve “Park” kullanım kararları getirildi.

Nazım imar planında kullanım kararları değişti

Plan değişikliğine konu alan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 2019 tarih ve 05.117 sayılı kararıyla uygun bulunarak 27 Mart 2019 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Karşıyaka 2. Etap Nazım İmar Planı L18A03A paftasında yer alıyordu. Mevcut planda alan; “Eğitim Alanı”, “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”, “Ticaret Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ile “Pasif Yeşil Alan” kullanımlarında bulunuyordu.

Yapılan plan değişikliğiyle, planlama alanının kuzey bölümünde park, meskun konut ve eğitim alanı olarak belirlenen bölge “Kamu Hizmet Alanı”na dönüştürüldü. Bu alanın yapılaşma koşullarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile belirleneceği belirtildi. Nazım imar planında “Kamu Hizmet Alanı”; genel bütçeli kamu idareleri, özel bütçeli idareler, belediyeler ve kamu tüzel kişiliklerine ait bina ve tesislerin yapılabildiği alanlar olarak tanımlanıyor. Planlama alanının güney kısmında ise yürürlükteki nazım imar planında “meskun konut alanı” olarak yer alan bölüm “Park” olarak yeniden düzenlendi. Meskun konut, ticaret alanı ve park ile ayrılan diğer bölümde ise “Eğitim Alanı”, “Otopark” ve “Pasif Yeşil Alan” kullanımlarına yer verildi.

Süreç başsavcılığın talebiyle başladı

İmar planı değişikliği sürecinin başlangıcı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/621 sayılı yazısına dayanıyor. Söz konusu yazıda, Karşıyaka Adalet Hizmet Binası yapılabilmesi için en az 50 bin metrekare büyüklüğünde hazine arazisinin, bulunamaması halinde ise Adalet Bakanlığı’na tahsis edilebilecek belediye veya diğer kamu mülkiyetindeki boş arsaların araştırılması talep edildi.

Bu talep üzerine Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde, Mustafa Kemal Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi sınırları içerisinde yer alan alan tespit edildi. Belirlenen alan, 10 Haziran 2024 tarihli yazı ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi ve yerinde gösterildi.

Kurum görüşleri de alındı

Plan değişikliği sürecinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş istendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Müdürlüğü, 24 Ekim 2024 tarihli yazılarıyla olumlu görüş bildirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü ise Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Kasım 2025 tarihli yazı ekiyle belediyeye iletildi. Alınan kurum görüşleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayının ardından yürürlüğe girdi ve askı süreci başlatıldı.