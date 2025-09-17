Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ünsal, “Pazarlarımızda huzur ve güveni sağlamak için titizlikle çalışıyoruz” dedi.

Esnafa ve vatandaşa yakın ilgi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçedeki hizmetleri yerinde incelemeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’ni ziyaret eden Ünsal, tekstil pazarında kurulan tezgâhları tek tek gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yerlerinde düzen ve hijyen vurgusu

Pazar düzeni, hijyen koşulları ve belediye hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulunan Ünsal, karşılaştığı talepleri not aldı. Halkın ihtiyaçlarını doğrudan dinlemenin önemine değinen Ünsal, gösterilen ilgi ve destekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Karşıyaka’yı halkımızla birlikte yönetiyoruz”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ünsal, “Her hafta binlerce kişinin uğradığı pazar yerlerimizde güven ve düzeni sağlamak için çalışıyoruz. Sorunlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Şeffaf, katılımcı ve hizmet odaklı anlayışla Karşıyakamızı halkımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.