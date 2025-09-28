Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, farklı yaş gruplarından bireyleri bir araya getirerek geleceğe yönelik somut adımlar atılmasını sağlayan “Nesiller Arası Proje Yazma Eğitimi” programı başarıyla tamamlandı. Programda geliştirilen yaratıcı fikirlerin, önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirileceği açıklandı. Bu yenilikçi eğitim, "Yaş değil, fikir konuşur" sloganıyla kuşaklararası bilgi ve deneyim aktarımını esas aldı.

Genç İzmir Macera Parkı’nda yoğun eğitim programı

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Genç İzmir Macera Parkı'nda gerçekleşen eğitim programına, mülakatla seçilen 17 genç ve 10 ileri yaş birey katıldı.

İki gün süren yoğun program boyunca katılımcılara; Avrupa Dayanışma Programı’nın tanıtımı, kapsamlı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi, AB portalı üyelik işlemleri gibi uluslararası standartlarda proje yazma becerileri kazandırıldı. Bu teorik bilgilerin ardından uygulanan proje yazma atölyeleri sayesinde, farklı kuşakların bilgi ve tecrübelerini harmanlayarak somut çıktılar üretmesi amaçlandı. Eğitimler, katılımcıların uluslararası fonlara başvurabilecek yeterliliğe ulaşmasını hedefleyen bir müfredatla zenginleştirildi.

Dört çığır açıcı proje fikri ortaya çıktı

Kuşaklararası iş birliğinin somut sonuçları olarak, iki günlük çalışmaların sonunda dört farklı proje fikri geliştirildi. Bu projeler arasında; çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen “Sürdürülebilir Nesiller Bahçesi” ve “Yeşilde Buluşalım” gibi doğa temalı fikirler öne çıktı. Ayrıca, kuşaklararası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan “Sürdürülebilir Empati ve Nesiller Arası Bilgi” projesi ile dijital yetkinlikleri birleştiren “Beceri Köprüsü (DigiBridge)” projeleri dikkat çekti.

Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, katılımcılar, eğitimin sadece teknik anlamda proje yazma becerisi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda farklı kuşakların birlikte üretme ve ortak akıl kültürü oluşturma gücünü göstermesi açısından da son derece kıymetli olduğunu belirtti. Katılımcılar, özellikle kuşaklar arası dayanışmayı ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik bu vizyoner yaklaşımından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne içtenlikle teşekkür etti. Geliştirilen bu dört projenin uygulanmaya konulacak olması, gençlerin ve ileri yaş bireylerin seslerinin yerel yönetimde karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi oldu.