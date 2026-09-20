Tarlasını ekecek imkanı olmayan veya arazisi boş duran mülk sahipleri ile üreticiler aynı platformda buluşuyor.

İzmir Ovalarında Üretim Kesintisiz Sürecek

Geniş tarım alanlarına ve zengin ürün çeşitliliğine sahip İzmir'de, mülkiyet ya da bakımsızlık gerekçesiyle boş kalan tarlalar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Arazi Tespit Komisyonları tarafından yürütülen titiz saha taramaları sonucunda, iki yıldır saban sürmemiş parseller belirlenerek ilan dönemine geçildi. İzmirli çiftçiler bu kararla birlikte üretim alanlarını genişletme fırsatı buluyor.

Hak Hakkaniyet Ve Fiyat Belirleme

Kiralama işlemlerinde hem toprağı işleyecek çiftçinin hem de arazi sahibinin hakları gözetiliyor:

Fiyat Garantisi: Belirlenecek kiralama bedeli, o yerleşim yerindeki piyasa şartlarının altında olamıyor.

Emsal Analizi: Çevredeki en az üç benzer kiralık arazinin verileri toplanarak adil bir tutar çıkarılıyor.

Bürokrasi Unsuru: Valilik ve kaymakamlık onaylarının ardından idari süreç hızla tamamlanıyor.

Başvuru Yolu Ve Takvim

İzmir'de kiralama ilanına çıkan araziler için talepte bulunmak isteyenlerin başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor. İl müdürlüklerine yapılacak şahsi başvuruların yanı sıra dijital platformlar üzerinden de kayıt oluşturulabiliyor.