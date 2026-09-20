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Eğitim hayatına İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nde eğitim alarak başladı. Gazetecilik sektörüne duyduğu ilgiyi meslek hayatına taşıyarak 2022 yılında gazeteciliğe adım attı. Son Mühür internet haber sitesinde internet haber editörü olarak görev yapmaktadır.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı tünel içinde trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağlarken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü Bülent Özer ise ambulansla hemen İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taş’ın cansız bedeni, gerçekleştirilen incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 19 yaşındaki Mahsun Taş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan sürücü Bülent Özer ve arkasında yolcu konumunda bulunan Mahsun Taş (19) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sularında Bayraklı tünelleri mevkiinde meydana geldi. Bülent Özer (23) idaresindeki 35 BNU 075 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla savrulan motosiklet, yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarparak devrildi.

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