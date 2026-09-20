Kaza, sabah saat 07.30 sularında Bayraklı tünelleri mevkiinde meydana geldi. Bülent Özer (23) idaresindeki 35 BNU 075 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla savrulan motosiklet, yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarparak devrildi.
19 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan sürücü Bülent Özer ve arkasında yolcu konumunda bulunan Mahsun Taş (19) ağır yaralandı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 19 yaşındaki Mahsun Taş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sürücü Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı
Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü Bülent Özer ise ambulansla hemen İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taş’ın cansız bedeni, gerçekleştirilen incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın yaşandığı tünel içinde trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağlarken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.