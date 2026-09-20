İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürücülerin ve taksi esnafının hayatını tehlikeye atan kritik bir hataya dikkat çekti. Araç içi yerleşimin hayati önem taşıdığını belirten Özkan, airbaglerin üzerine konulan eşyaların kaza anında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Airbaglerin üzerindeki gizli tehlike

Taksilerde ödeme kolaylığı sağlayan POS cihazları ve telefon tutucular genellikle ön konsola yerleştiriliyor. Ancak bu cihazların airbaglerin açılma alanına konulması büyük bir risk barındırıyor.

Olası bir kaza anında saniyeler içinde açılan hava yastıkları, üzerindeki yabancı cisimleri büyük bir hızla savuruyor. POS cihazı veya telefon gibi eşyalar bu sırada sürücü ve yolcular için ciddi yaralanma unsurlarına dönüşüyor. Ayrıca bu cisimler hava yastığının düzgün çalışmasını da engelliyor.

"Küçük bir ayrıntı demeyin"

Meslektaşlarına çağrıda bulunan Başkan Erkan Özkan, ön konsolun dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkan'ın uyarıları şu başlıklar altında toplanıyor:

Airbag alanlarına POS cihazı ve telefon tutucu yerleştirilmemeli.

Araç içindeki küçük ihmaller büyük kazalara zemin hazırlamamalı.

Taşınan her yolcunun can güvenliğinin sürücüye emanet olduğu unutulmamalı.

