Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar hazırlıklarını sürdürürken Göztepe Spor Kulübü, çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, başantrenör Radoslav Arsov yönetiminde Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda çalışıyor. İzmir’in Sultanları, evinde H.S Afyon Belediye Yurttaş ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, (23-25, 25-19, 22-25, 25-15) 2-2 berabere kaldı. Göztepe, üç gün süren hazırlık maçlarının ardından bugün gerçekleştirdiği recovery antrenmanıyla haftayı tamamladı. Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Ankara deplasmanında İlbank ile karşılaşacak. Dev karşılaşma 4 Ekim tarihinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Spor Salonunda oynanacak. Geçtiğimiz sezon istediği sonucu alamayan İzmir’in Sultanları, 2026-2027 sezonunda genç ve dinamik kadrosuyla play-off hedefliyor.

Muhabir: Hüseyin Demir