Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Öğr. Gör. Dr. Cem Özdemir’in moderatörlüğünde “20. Yılında İzmir’de Denetimli Serbestlik Hizmetleri” başlıklı etkinlik düzenlendi. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; Denetimli Serbestlik Kurum Müdür Vekili Sinem Solak, İnfaz Koruma Memuru Ömer Erdoğan, Denetimli Serbestlik Uzmanı–Sosyal Çalışmacı Ezgi Baltalı ve İnfaz Koruma Memuru Metin Önay konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol Işık, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci takip etti.

“Denetimli serbestlik, cezalandırmadan çok yeniden kazandırmayı amaçlar”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğr. Gör. Dr. Cem Özdemir, panelin sosyoloji öğrencileri için teorinin ötesinde önemli bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu panel, yalnızca kurumun işleyişini öğrenmek değildir. Ceza adaletinin insani, rehabilite edici yönünü değerlendirebileceğiniz bir platformdur. Suç toplumsal dinamiklerle şekillenir. Denetimli serbestlik ise cezalandırmaktan ziyade iyileştirmeyi, dışlamaktan çok topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen hayati bir mekanizmadır.”

Solak: “İzmir’de 30 bin dosya ve 228 kişilik uzman ekip ile çalışıyoruz”

Denetimli Serbestlik Kurum Müdür Vekili Sinem Solak, sistemin 2005’ten bu yana gelişerek uzmanlaştığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Denetimli serbestlik, hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan dinamik bir infaz sistemidir. İzmir’de yaklaşık 30 bin dosya ve 228 kişilik güçlü bir kadro ile risk ve ihtiyaç analizi temelli çalışmalar yürütüyoruz. Elektronik izleme, kamu hizmeti yükümlülüğü, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve aşçılık, tekstil, resim gibi meslek edindirme kurslarıyla yükümlülerin üretken bireyler olarak topluma entegre olmalarını sağlıyoruz. ‘Bağımsızlık Köyü’ gibi projelerle bu süreci sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.”

Elektronik izleme ile 7/24 takip

İnfaz Koruma Memuru Ömer Erdoğan, elektronik izlemenin suçun önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti: “Elektronik izleme sistemi 2013’te Ankara’da kurulan merkezden yönetilmektedir. Bugüne kadar 71 binden fazla kişinin takibi yapıldı. GPS tabanlı akıllı kelepçelerle ‘ev hapsi’, ‘anlık takip’ ve ‘yaklaşmama tedbiri’ uygulanmaktadır. Harita üzerinde oluşturulan tampon alanlara girişte sistem alarma geçer ve kolluk güçleri yönlendirilerek olası bir suç daha gerçekleşmeden engellenir.”

VR tabanlı rehabilitasyon: Yüzde 80’e varan iyileşme

Denetimli Serbestlik Uzmanı ve Sosyal Çalışmacı Ezgi Baltalı, yapay zekâ destekli VR programının yenilikçi bir müdahale yöntemi sunduğunu belirtti: “2023’te başlattığımız VR tabanlı program, özellikle dikkat eksikliği ya da sosyal fobi yaşayan yükümlüler için dış uyaranlardan arındırılmış, güvenli bir alan oluşturuyor. Nefes egzersizleri, meditasyon ve bilişsel farkındalık teknikleri içeren program, duygu yönetimi ve stresle başa çıkma becerilerinde yüzde 80’e varan artış sağlıyor.”

“İzmir Bağımsızlık Köyü” ile bütüncül rehabilitasyon modeli

İnfaz Koruma Memuru Metin Önay, bağımlılık ve suç tekrarının çok katmanlı bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı: “Buca Kaynaklar’da 16 dönümlük arazide kurulacak İzmir Bağımsızlık Köyü, tıbbi tedaviden mesleki eğitime, psiko-sosyal destekten istihdama kadar bütün hizmetleri tek çatı altında toplayacak. Bungalov tipi yaşam alanlarıyla dezavantajlı bireyleri suç ve bağımlılık döngüsünden çıkarıp üretken bireyler hâline getirmeyi hedefliyoruz. Proje aynı zamanda akademik çalışmalar için canlı bir laboratuvar işlevi görecek.”

Etkinlik soru–cevap ile tamamlandı

Panel, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği soru–cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.