Son Mühür/ Emine Kulak-AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN’ın mali durumu ve işletilmesine ilişkin eleştirilerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü hedef alarak, Güç’ün veri manipülasyonu yaptığını ve sosyal devlet anlayışını kavrayamadığını iddia etmişti. Saygılı, toplu taşımanın ticari bir işletme değil, sosyal devletin gereği olduğunu vurgulamıştı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bilal Saygılı’nın ifadelerine yanıt verdi.

Güç’ün açıklaması şöyle:

"İZBAN'DA BÜTÜN YÜK YEREL YÖNETİME KALMAMALI"

"İZBAN konusunu daha uzatmaya gerek yok. Bürokrasi kendi arasını çözecektir muhtemelen. Cemil Başkanımız da zaten açıklamasını yaptı. Süreç büyükşehirİ ilgilendiren bir süreç. Sadece ben halkı doğru bir ilgilendirme yönünde söyledim. Yani bütün yük yerel yönetimlere kalmamalı İZBAN'da. Sonuç itibariyle merkezi hükümetin gücü bellidir. Yani kendi bütçesi bellidir. O doğrultuda değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ben orada1.5 yıl boyunca yönetim kurulu hakkında açıklama yaptım. Süreci biliyorum. Uzun süre boyunca İzmir Büyükşehir Bey'i isim etmektenmiş. Yani alt geçitler, üst geçitler yapılmış. Karşıyaka’daki yer altına alınan bölgeler, bu taraftaki alınan bölgelerin tamamını İzmir Büyükşehir belediyesi kendisi yapmış. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman bütün işler İzmir'de yere yönetime bırakılmaması lazım. Ben bunu siyasi bir şov amaçlı söylemedim. Sadece işin bundan sonra düzgün yürütülebilmesi için merkezi hükümetin kesinlikle elini taşın altına sokması gerekiyor”

"GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIMIZDA BİZ BUNLARI YAPTIK DİYEBİLİYORUZ"

"Bu dönemde veya bundan önceki dönemde birkaç sene içerisinde yapılan büyük projeleri söyleyebilirim kendi açımızdan, yere yönetilmenin açısından. Şu anda Buca onat tüneli yapılıyor. Önümüzdeki sene muhtemelen açılışı yapılacak. Türkiye'de yerel yönetim eliyle yapılan en uzun tünel yolu olacak. İzmir için bu büyük bir başarı olacak. Baktığınız zaman Buca metrosu devam ediyor. Şu anda yüzde kırkı aşmış durumda. Ya bir buçuk senede bu kadar uzun bir hattı yapabilen nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Bu bitmek üzere. Buca metrosu 2027 yılının sonunda bitecek. Opera binası bir yarım kalmış durumu var ama sonuç itibariyle bütçe sağlandığı zaman bu mali ve siyasi baskı biterse orası da yapılacak. Hasan Ağa Bahçesi'nin 100 bin metrekare alanını biz daha yeni yeniledik. Eşrefpaşa Hastanesi var, yeni hizmet binası yapıyoruz. Biz ben 1.5 yıl içerisinde bunun gibi onlarca proje var. Bunların arasında işte Eşrefpaşa Hastanesi'ni yazabilirsiniz, Buca Onat'ı yazabilirsiniz, Buca Metosunu yazabilirsiniz. Bunlar büyük projeler değil mi? Ben şimdi geriye dönüp baktığımda biz bunu yaptık diyebiliyoruz”

"MERKEZİ HÜKÜMETİN İZMİR'E YATIRIM YAPMASINI İSTİYORUM"

Bilal Bey kendi il başkanlığı döneminde merkezi hükümetinin yaptığı bir eser var mı acaba? Yarın öbür gün bunu söyleyebilecek mi? Bakanların memleketlerine daha fazla yatırım yapılır. Şimdi İzmir gibi bir kentte şu anda AK Parti hükümetinin bir genel sekreteri var değil mi? Bu büyük bir şey. İzmir için bu büyük gurur. Peki Genel Sekreter görev süresi bittiği zaman ben geriye dönüp baktığında ben İzmir'e ne kattım diyebilecek mi? Ne diyecek? Yani var mı onu söylesinler? Genel sekreter şunu ben kattım diyebilecek mi? Veya ben bu eseri bıraktırabildim. Bunu ben sağladım diyebilecek mi? Basit bir indirgenmiş siyaset. Sürtüşme üzerinden gidilmez. Bilal Bey İzmir'de saygın bir iş insanı. Ben Bilal Bey'le ilgili bir şeyim yok. Ama ben merkezi hükümetin İzmir'e gerçekten iyi yatırımlar yapmasını istiyorum.”