Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere geçit vermiyor. İzmir’in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, Yunanistan adalarına geçmeye çalışan toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Deniz üzerindeki hareketlilik, gecenin ilerleyen saatlerinde tespit edildi.

Çeşme açıklarında gece operasyonu

Çeşme ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, radarda şüpheli bir lastik bot belirledi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu, dalgaların arasında ilerlemeye çalışan botu durdurdu. Yapılan kontrollerde, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 41 düzensiz göçmen güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Mobil radardan kaçamadılar

Aynı saatlerde bir diğer hareketlilik ise Menderes kıyılarında yaşandı. Kıyıda konuşlu Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (MORAD), lüks bir özel teknenin şüpheli hareketlerini anlık olarak takibe aldı. Teknenin kaçak geçiş amacıyla kullanıldığının anlaşılması üzerine rotaya hemen sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Kısa süren takibin ardından durdurulan özel teknede 15 düzensiz göçmen daha yakalandı. Ekipler duruma anında müdahale etti.

Denizden toplanan göçmenler, karadaki sağlık kontrolleri ve ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bölgede yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik denetimler kesintisiz sürüyor.

