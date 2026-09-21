Merve Turan / Son Mühür - Şenliğin ilk gününde stant açılışlarının ardından sübye ve sübyeli muhallebi yapım atölyesi düzenlendi. Akademisyenler ve ziraat mühendislerinin katıldığı "Tarım ve Çevre" başlıklı söyleşide tarımsal üretimin geleceği ele alındı. Çocuklara yönelik süs kabağı boyama atölyesi, Belediye Bandosu ve Çeşme Kent Enstitüsü’nün gösterileriyle devam eden günün öne çıkan etkinliği ise "En İyi Çeşme Kavunu Yarışması" oldu.

Şenliğin ikinci gününde ise Sakız koyununun bölgedeki sürdürülebilirliğinin konuşulduğu "Sakız Koyunu Yetiştiriciliği" söyleşisi ve folklor gösterileri yapıldı. Ardından düzenlenen "En İyi Sakız Koyunu Yarışması" ile dereceye giren üreticilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından şenlik sona erdi.

Denizli: “En büyük alkış üreticilerimize”

Şenliğin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, belediyenin kendi tarlalarındaki üretimin son iki yılda 3 bin 300 kilogramdan 4 bin 450 kilograma yükselerek yüzde 35 arttığını, Çeşme Kavunu’nda ise verimin 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarak iki katına ulaştığını söyledi.

Üreticilere verilen desteğe değinen Denizli, "Üreticilerimize sağladığımız fide desteğini iki yılda 50 bin fideden 80 bin fideye yükselttik. Daha da artırmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel şenliğimizi sürdürmemizin amacı da bu; yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geliştirmek ve ata tohumlarımızın unutulmadan sofralarda yer bulmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

“Siz olmasanız topraklarımız üretimsiz kalırdı”

Belediyenin kendi arazilerinde ata tohumlarıyla üretim yaptığını ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü standında susam, domates, biber, kavun ile soğan gibi ürünlerin sergilendiğini belirten Başkan Denizli, konuşmasını "Tüm gelişmeye rağmen Ovacık’ta tarımı dimdik ayakta tutmaya çalışan değerli üreticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Siz olmasanız bugün topraklarımız üretimsiz kalır, betonlaşma baskısıyla karşı karşıya kalırdı. En büyük alkışı üreticilerimize armağan ediyorum" şeklinde tamamladı.