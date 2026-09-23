SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın Çeşme Adliyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, yargı çalışanlarının uzun süredir gündemde olan İzmir-Çeşme arasındaki ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Bakan Yardımcısı Tuncay’ın desteğiyle hayata geçirilen ücretsiz personel servisi bugün itibarıyla seferlerine başladı.

Aylık 20 Bin Liralık Maliyet Yükü Kalktı

İzmir merkezden Çeşme Adliyesi’ne gitmek için birden fazla toplu taşıma aracı kullanmak ve aktarma yapmak zorunda kalan adliye personeli, hem zaman kaybı hem de ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya kalıyordu. Günlük ulaşım harcamaları aylık yaklaşık 20 bin lirayı bulan çalışanlar, ücretsiz servis uygulamasının başlamasıyla rahat bir nefes aldı. Bütçelere doğrudan katkı sağlayan bu adım, personel arasında büyük memnuniyet yarattı.

Çeşme Adliyesi’nde Son İki Ayda Yoğun Mesai

Ulaşım hamlesinin yanı sıra, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu koordinesinde yürütülen çalışmalarla adliyenin fiziki ve operasyonel altyapısı da güçlendirildi. Son iki ayda yargı süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi adına ATGV keşif aracı tahsis edildi. Adliye bünyesindeki nezarethane, güvenlik kamerası sistemleri, iklimlendirme ve mobilya ihtiyaçları eksiksiz şekilde giderildi. Adliye binasının yanı sıra adliye lojmanlarında da kapsamlı peyzaj ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Personelin yaşam maliyetlerini düşürmek amacıyla yerel işletmelerle iş birliğine gidildi. Gıda, sağlık, giyim ve araç bakımı gibi farklı sektörlerdeki esnafla özel indirim anlaşmaları sağlandı.

Eski İzmir Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın İmzası

20 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Can Tuncay, bölgeyi ve personelin ihtiyaçlarını yakından tanıyan bir isim. İzmir’de 2019-2021 yılları arasında Terör Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, 2021-2023 yılları arasında ise aynı bürodan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Tuncay, 2024-2026 yıllarında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekilliği görevini yürütmüştü. Tuncay'ın İzmir'deki saha tecrübesi, Çeşme Adliyesi'ndeki taleplerin kısa sürede çözüme kavuşmasında etkili oldu.