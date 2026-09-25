Beste Temel / Son Mühür - 1999 yılından bu yana İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren Önaylar Group, "İNCİ" markası altında büyüttüğü gayrimenkul portföyüyle kentin mimari yapısını dönüştürmeye hazırlanıyor. Çeyrek asırlık deneyimiyle gayrimenkulden enerjiye, turizmden yapay zekâya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren grup, 130 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni projesi İnci Mega ile İzmir’in yeni kent merkezine iddialı bir imza atıyor.

63 katlı dev yapıda 1000'den fazla bağımsız bölüm yer alacak

İzmir Körfezi’ne 360 derece hakim bir konumda yükselen İnci Mega; konut, ofis, home-ofis, açık AVM, gastronomi alanları ve sosyal yaşam olanaklarını tek çatı altında topluyor. Toplam 1000’in üzerinde bağımsız bölümün yer aldığı projede teslimlerin Aralık 2029’da başlaması hedefleniyor.

İnci Mega’da restoranlar, seyir terasları, spor tesisleri, yüzme havuzları ve çocuklara özel "Şirin Köyü" temalı park gibi geniş sosyal alanlar bulunuyor.

"Amacımız sadece bina yapmak değil, geleceğin yaşamını tasarlamak"

Yatırım hamlesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Önaylar Group Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Önay, projeyi "İnci Mega’yı insanların sadece yaşayacağı bir yapı olarak değil; çalışabileceği, sosyalleşebileceği ve tüm ihtiyaçlarını aynı merkezde karşılayabileceği yeni nesil bir yaşam alanı olarak kurguluyoruz. İzmir bizim için yalnızca bir yatırım sahası değil, yaşamaktan gurur duyduğumuz kentimiz. Hedefimiz İzmir’i uluslararası yatırımcılar açısından çok daha güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmek ve kalıcı değer üretmektir." sözleriyle aktardı.

Ege’ye 50 bin metrekarelik dev outlet ve yeni projeler

Önaylar Group’un bölgedeki diğer yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. İzmir’in yanı sıra Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Urla, Narlıdere, Güzelbahçe, Çeşme ve Aydın bölgelerinde de projeler geliştiren grup, Ege Bölgesi için "İnci Nefes Outlet" projesini hazırlıyor.

100 bin metrekarelik arazide kurulacak İnci Nefes projesi; 85 bin metrekarelik yeşil alanı, termal konaklama imkânları, AVM’si ve Türkiye’nin en geniş kapsamlı elektrikli araç şarj merkezlerinden biriyle turizme ve ticarete yeni bir soluk getirecek. Group ayrıca mülk yönetimi ve kiralama süreçlerini 'İnci Rent' markasıyla tek elden yürüterek yatırımcıların haklarını güvence altına alıyor.