Norveç’in İzmir Fahri Konsolosluğu, 7 yıl sonra yeniden faaliyete geçişini Çeşme’de düzenlenen törenle kutladı. Fahri Konsolosluğun açılışı nedeniyle Çeşme ilçesindeki KestelINN Ovacık Farm’da düzenlenen etkinlikte konuşan Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri ve ülkenin en önemli liman ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir’in, Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılı”

İzmir'in, Akdeniz bölgesinin önde gelen şehirlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Gaarder, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bölgeyle olan bağlarımız yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün bayrağı yeni bir ekibe devretmekten büyük gurur duyuyoruz. Sayın Beliz Birder ve Sayın Funda Bayraktar'a içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Tecrübeleri, enerjileri ve bölgeye dair derin bilgileriyle Norveç toplumuna kusursuz bir şekilde hizmet edeceklerine, ticaret, denizcilik, kültür ve iş dünyasında Norveç Türkiye işbirliğini daha da güçlendireceklerine inancım tamdır. Bu yıl Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılıdır."

“İki ülke arasında sarsılmaz bir güç var”

İzmir Fahri Konsolosu olarak görevlendirilen Beliz Birder ise İzmir Norveç Kraliyet Fahri Konsolosluğunun yeniden açılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Fahri Konsolosluğun yeniden açılmasının Norveç'in İzmir ve Ege'deki varlığının yeniden tesis edilmesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Birder, şunları kaydetti:

"Geleceğe güvenle bakarken, Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sarsılmaz gücünü yansıtarak hem sürekliliği hem de yenilenmeyi simgeliyor. Norveç Krallığı tarafından bu göreve layık görülmek benim için hem büyük bir onur hem de derin bir sorumluluktur. Önceliklerim arasında ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek, Norveç'in öncü olduğu yeşil enerji, sürdürülebilirlik ve denizcilik sektörleri gibi alanlarda işbirliğini ve ortak girişimleri teşvik etmek, ayrıca halklarımız arasındaki kültürel, eğitim ve turizm alışverişini genişletmek yer alacaktır."