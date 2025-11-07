Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buz Sporları Salonu’nda 2025-2026 sezonunu “Haydi Kadınlar Buza Projesi” ile başlattı. Kadınlar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli yurttaşlar için ücretsiz buz pateni seansları bu yıl da sürecek.

Sezona güçlü başlangıç

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu, yeni sezon kapılarını açtı. 2025-2026 dönemi, kadınların sporla buluşmasını amaçlayan “Haydi Kadınlar Buza Projesi” ile başladı. Bu sezon kadınlar, engelli yurttaşlar, gençler ve çocuklar için ücretsiz buz pateni seansları düzenlenecek. Ayrıca özel dersler ve kurslar da İzmirlilerle buluşacak.

“Çok keyifli bir spor”

Buz Sporları Salonu’nda antrenörlük yapan Mehmet Balkaya, “Salonumuz 2010 yılından beri hizmette. Sezonu ‘Haydi Kadınlar Buza Projesi’ ile açtık. Sekiz derste hiç kaymamış kadınlara buz pateni öğretiyoruz. Çok keyifli bir spor, herkesi bekleriz” dedi.

Katılımcılar memnun

Küçük yaştan beri buz patenine ilgi duyduğunu belirten Türkan Nur Koçyiğit, “Mersin’de böyle bir imkan yoktu. İzmir’de bu kursa geldiğim için mutluyum. Belediyeye ve hocalarıma teşekkür ederim” dedi. Bir diğer katılımcı Çağla Tarhanacı ise, “Küçüklüğümden beri hayalimdi. Buradayım, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.