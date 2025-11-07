Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzelbahçeli muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Muhtarların dile getirdiği her isteği dikkatle not aldıklarını belirten Başkan Tugay, yapılacak tüm çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihlerini muhtarlara önceden bildireceklerini söyledi. Tugay, “Tek hedefimiz, bu şehirde yaşayan insanların mutlu, huzurlu ve iyi hissetmesi” dedi.

Muhtarların görüşleri doğrudan dinlendi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ilçedeki 11 mahalle muhtarı katıldı. Başkan Tugay, “Sizleri dinlemek için buradayız” diyerek muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinledi. Görüşmede su ve kanalizasyon altyapısı, dere ıslahı, yol düzenlemeleri ve asfaltlama çalışmaları gibi konular gündeme geldi.

İzmir genelinde 1.296 mahallenin bulunduğunu hatırlatan Tugay, iletişimin önemine dikkat çekti. “İletişim ne kadar güçlü olursa hizmet kalitesi de o kadar artar. Bizim amacımız, kentte yaşayan herkesin mutlu olması. Sorunlara odaklanarak çözüm üretmek istiyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu şehir için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Her çalışmanın takvimi muhtarlarla paylaşılacak

Muhtarların ilettiği taleplerin en geç altı ay içinde tamamlanması hedefini açıklayan Başkan Tugay, bundan sonraki süreçte her çalışmanın planlı şekilde yürütüleceğini söyledi.

“Artık tüm projeleri takvim üzerinden yürüteceğiz. Her çalışma için ‘şu gün başlayacak, şu gün tamamlanacak’ diyerek muhtarlarımızı bilgilendireceğiz. Taleplerinizi tek tek not alıyoruz ve her biri bizim için çok kıymetli” dedi.

“30 yıldır beklenen yol gerçek oluyor”

Toplantıda söz alan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapımı süren 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı için Başkan Tugay’a teşekkür etti. Günay, “Bu yol için 30 yıldır söz veriliyordu ancak hiçbir zaman tamamlanmadı. Cemil Başkan göreve gelir gelmez projeyi başlattı ve düzenli olarak denetliyor. Halk arasında ‘24,5 metre yolu’ olarak bilinen bu bulvar artık ‘Cemil Başkan’ın yolu’ olacak. İlçemiz adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu yol sürekli denetim altında olacak”

Başkan Tugay ise yol projesinin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Bu yol sadece açılıp bırakılmayacak. Açılışın ardından sokak bağlantıları, giriş-çıkışlar, yaya geçitleri gibi tüm detayları sürekli izleyeceğiz. Gerekirse ek düzenlemeler yapacağız. Hatalı giden hiçbir sürece seyirci kalmayacağız. Bu proje bizim için stratejik önemde.”

Yelki’de kanalizasyon çalışmaları başlıyor

Toplantıda ayrıca Yelki Mahallesi’ndeki kanalizasyon altyapısı sorunları da gündeme geldi. Başkan Tugay, bölgede altı ay içinde çalışmaların başlatılacağını açıkladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele, omuz omuza çalışmaktan mutluyuz” dedi.

Eğitim ve itfaiye ziyaretleri

Toplantının ardından Başkan Tugay ve Başkan Günay, Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü’nü ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden ve onlarla birlikte resim çizen Tugay, daha sonra Güzelbahçe İtfaiye Grubu’nu ziyaret ederek personelle görüştü.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, genel sekreter yardımcıları, İZSU yöneticileri ve belediye meclisi temsilcileri de katıldı. Muhtarların ilettiği talepler, ilgili birimler tarafından detaylı biçimde kayıt altına alındı.