Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki çocukların müzik ve sanatla olan bağını güçlendirmek, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve toplu şarkı söylemenin heyecanını yaşatmak amacıyla yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor: “Çocuklarla Renkli Sesler Korosu”. 8 ila 14 yaş aralığındaki müziğe hevesli tüm çocukları kucaklamayı hedefleyen bu koro çalışması, İzmir’in sanat hayatına taze bir soluk getirmeyi amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen koro için yetenekli miniklerin belirlenmesi amacıyla seçmeler düzenlenecek.

Seçmeler üç gün sürecek: Detaylar ve başvuru

Koro seçmeleri, 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde, saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Seçmelerin adresi ise Milli Kütüphane Caddesi üzerindeki Valilik Ek Hizmet Binası No: 33 Kat: 3’te bulunan Konak Hizmet Binası olarak belirlendi. Çocukların müziksel yeteneklerinin ölçüleceği bu aşama, pedagojik yaklaşımla hazırlandı. Sınav içeriği, katılımcıların piyanoda ezgi belleği, şarkı tekrarı, ritimsel bellek ve tekrar yeteneklerini içeren aşamalardan oluşacak. Seçmelerde başarılı olan ve koroya katılmaya hak kazanan çocuklar için eğitimler ise kısa bir süre sonra, 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Koro dersleri haftalık olarak 11.00-12.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Online başvuru ve iletişim kanalları

Müziğe gönül vermiş 8-14 yaş aralığındaki çocukların aileleri, koro seçmelerine katılım için başvurularını dijital ortamda yapabilirler. Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerini yayımladığı resmi internet adresi olan https://www.izmir.art/ sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Aileler ve ilgililer, koro projesi hakkında daha detaylı bilgi almak veya seçme süreciyle ilgili sorularını yöneltmek için ise 0232 294 21 57 numaralı telefonu arayabilirler. Seçmelerin ardından oluşacak "Renkli Sesler Korosu"nun, kentteki kültürel etkinliklerde sahne alması bekleniyor.