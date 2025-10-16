Son Mühür- İzmir’de faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firması Odabiz Yapı, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket ve yetkililerine geçici mühlet kararı verdi. İşte detaylar:

Odabiz Yapı konkordato ilan etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde inşaat malzemeleri dağıtımı yapan Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali kriz gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulundu.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve yetkilileri için 13 Ekim’den itibaren 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirket adına Ahmet, Kenan, Onur ve Yasin Odabaşı’na da aynı karar uygulanacak.

Geçici konkordato komiserleri görevlendirildi

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını denetlemek üzere geçici konkordato komiserleri olarak SMMM Hatice Karpuzoğlu ve hukukçu İsa Kaya’yı görevlendirdi.

Alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato mühletinin gerekmediğini iddia ederek başvurunun reddini talep edebilecek.

Faaliyet alanı ve tedarikçiler

Odabiz Yapı, ürün yelpazesinde inşaat demiri, hazır beton, çimento, kum, tuğla, alçı ve gazbeton gibi malzemeleri bulunduruyor. Şirketin tedarikçileri arasında İzmir Demir Çelik, Batıbeton, Dyo ve Weber gibi sektörün önde gelen firmaları yer alıyor.

Firma tarihçesi

Odabiz Yapı, Odabaşı ailesi tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak faaliyet gösteriyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kenan Odabaşı 1985 yılında Çimentaş Çimento Fabrikasında sektöre adım attı.

1998 yılında Çimstone Fabrikasına geçen Odabaşı, ardından otomotiv sektörüne yöneldi. Ahmet, Onur ve Yasin Odabaşı kardeşler, Kenan Odabaşı önderliğinde Odabiz Yapı şirketini kurarak inşaat malzemeleri ticaretine devam etti