İzmir'in merkez ilçelerinden Karabağlar'da meydana gelen elim trafik kazası, genç bir hayatı sonlandırdı. Gediz Kavşağı'nda seyir halindeki bir taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Gediz kavşağı can aldı: Motosiklet sürücüsü sağlam olay yerinde vefat etti

Kaza, Karabağlar'ın önemli ulaşım noktalarından Gediz Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.B. (50) idaresindeki 35 T 6520 plakalı ticari taksi ile Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören çevredekilerin vakit kaybetmeksizin yaptığı ihbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kaza mahaline ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kaan Mert Sağlam'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak yapılan tüm çabalara rağmen Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 20 yaşındaki gencin ölümü, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntü kaynağı oldu.

Taksi şoförü ifade işlemleri için gözaltına alındı

Kazaya karışan ticari taksinin şoförü İ.B., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın oluş şekli, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı ve sorumluluğun tespiti gibi hususlar, polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemelerin temelini oluşturuyor. Taksi şoförü İ.B., kaza hakkındaki ifadesinin alınması ve yasal işlemlerin başlatılması amacıyla en yakın polis merkezine götürüldü.

Trafik ekipleri, kaza yerinde gerekli ölçüm ve incelemeleri tamamladıktan sonra, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.