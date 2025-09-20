İzmir Emniyet Müdürlüğü, bir haftalık sürede yürüttüğü operasyonlarda aranan şüphelilere yönelik önemli bir başarı sağladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Silah ve yasaklı maddelere darbe

Ekiplerin operasyonlarında 26 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 267 gram esrar ve 7 bin 333 zehir niteliğindeki hap ele geçirilerek kente yönelik yasadışı faaliyetlere ciddi bir darbe vuruldu.

Çalıntı araçlar ele geçirildi

Polis ekipleri ayrıca 4 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobili yakalayarak sahiplerine iade edilmesi ve yasal işlemlerin başlatılması için gerekli adımları attı.

Suçtan aranan şüpheliler yakalandı

Operasyonlar kapsamında, 10 kişi “yasaklı madde ticareti”, 123 kişi “yasaklı madde kullanmak” ve 320 kişi “yoklama kaçağı olmak” suçlarından işlem gördü. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 76 aranan şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.