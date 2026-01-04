Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentin yaşam standartlarını yükseltecek ve tarihi mirası geleceğe taşıyacak çok sayıda önemli projeyi tamamladı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle hız kazanan yatırımlar sayesinde, sosyal yaşamdan sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda İzmir’e yeni yapılar kazandırıldı.

Kentte yeni bir dönemin kapıları açıldı

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kültürpark Göl Gazinosu, Mogambo, Ay Yıldızlı Konak, Zeytinlik Hizmet Binası, İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) ve Stüdyo Kültürpark gibi önemli projeler tamamlanarak hizmete açıldı. Devam eden yatırımlar ise 2026 yılına hazırlanıyor.

2026’da İzmir’i bekleyen yeni projeler

Belediyenin gelecek yıl için planladığı projeler arasında Karşıyaka Stadı, İzmir Opera Binası, Yenişehir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, Aliağa ve Kınık meydan düzenlemeleri, Gaziemir Kültür Merkezi, Menderes Soğuk Hava Deposu, Kemer Futbol Sahası ile Çeşme Otel ve Kongre Merkezi bulunuyor. Ayrıca ilçelerin ihtiyaçlarına göre yeni itfaiye binaları, kütüphaneler, spor tesisleri, hayvan barınakları ve sosyal alanların yapımına başlanacak.

Eşrefpaşa Hastanesi’nde sağlık yatırımı hız kazandı

549 milyon liralık bütçeyle yapımı süren Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Projede kaba inşaat aşaması tamamlanırken, hastanenin 34 yatak kapasiteli yeni binasında ameliyathaneler, yoğun bakım ve kadın doğum servisleri yer alacak. Tesisin 2026 yazına kadar hizmete girmesi hedefleniyor.

Kültürpark yeniden İzmir’in buluşma noktası oldu

İzmir’in simgelerinden Kültürpark’ta yürütülen yenileme çalışmalarıyla Göl Gazinosu, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak kapılarını açtı. Mogambo ise modern mimarisiyle yeniden düzenlendi. Ayrıca İlber Ortaylı Kütüphanesi, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi ve Stüdyo Kültürpark ile alan kültürel anlamda yeni bir soluk kazandı.

Tarihi yapılar yeniden hayat buldu

Basmane’de yer alan Ay Yıldızlı Konak başta olmak üzere birçok tescilli yapı restore edilerek İzmir’in kültürel hafızası yeniden görünür hale getirildi. Kent genelindeki tarihi çeşmeler ve anıtsal yapılar da bakım ve onarım çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu.

Zeytinlik hizmet binası ile hizmetler tek çatı altında

Konak’ta inşa edilen Zeytinlik Hizmet Binası ile belediyeye bağlı birçok birim tek merkezde toplandı. Modern mimarisi ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken bina, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yapabilmesine olanak sağladı.

Spor ve sosyal alanlarda büyük yenilenme

Kent genelindeki spor tesisleri yenilenirken; futbol sahaları, buz pisti ve kapalı spor salonlarında bakım ve modernizasyon çalışmaları sürüyor. İlçelerde yeni düğün, taziye ve sosyal alanlar hizmete açılarak mahalle yaşamı desteklendi.

İzmir’in karanlık noktaları aydınlandı

Otogar çevresi, sahil şeritleri ve alt geçitlerde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla hem güvenlik artırıldı hem de kent estetiği güçlendirildi. Belediye ekipleri, ışıklandırma projelerini planlı şekilde sürdürmeye devam edecek.