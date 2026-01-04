Son Mühür/ Beste Temel- Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği şu günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi "can dostlar" için seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal medya üzerinden verdiği destek mesajının ardından harekete geçen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sokak kedilerinin soğuktan korunması amacıyla tasarlanan portatif kedi evlerini kentin dört bir yanına ulaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu çalışma, hem hayvanseverlerden büyük takdir topluyor hem de sokaktaki canların barınma sorununa pratik ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Hemşehri iletişim merkezi üzerinden hızlı koordinasyon

İzmirli hayvanseverlerin mahallelerindeki sahipsiz kediler için barınak talepleri, belediyenin 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden titizlikle toplanıyor. Dr. Cemil Tugay’ın çağrısına kısa sürede yanıt veren yüzlerce vatandaş, sistem üzerinden oluşturdukları kayıtlarla ekiplerin yönlendirilmesini sağlıyor. Veteriner İşleri Dairesi’ne bağlı personeller, gelen talepleri program dâhilinde değerlendirerek her mahalleyi tek tek ziyaret ediyor. Teslim edilen yuvalar, özellikle rüzgâr ve yağmurdan etkilenmeyecek korunaklı yapısıyla dikkat çekerken, kedilerin bu sıcak yuvalara uyum sağlaması ise renkli görüntülere sahne oluyor.

"Özverili çalışma ve hızlı kurulum"

Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı personeli Nadir Aygüler, kış şartlarının zorluğuna dikkat çekerek personelin büyük bir özveriyle sahada olduğunu belirtti. Başkan Tugay’ın sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından taleplerde ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Aygüler, İzmir halkının sokak hayvanları konusundaki derin duyarlılığının altını çizdi. Portatif kedi evlerinin en büyük avantajının kurulum kolaylığı ve hız olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşlara ulaştırılan bu yuvaların anında kullanıma hazır hale getirildiğini ve kedilerin soğuktan korunması için hayati bir işlev gördüğünü kaydetti.

Hayvanseverlerden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Teşekkür

Belediyenin bu girişiminden faydalanan İzmirli vatandaşlar, hizmetin hızından ve kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Konak ilçesinden Zehracan Güneş, başvurusu sonrası ekiplerin beklediğinden çok daha kısa sürede kapısını çaldığını belirterek, "Kendi imkânlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama bu profesyonel destek çok daha güvenli ve korunaklı oldu," dedi. Bornova’da yaşayan Agâh Atılgan ise Başkan Tugay’ın canlı yayınını izledikten hemen sonra başvurduğunu ve ertesi gün ekiplerin mahalleye ulaştığını ifade ederek, yerel yönetimin sokak hayvanlarını sahiplenmesinin anlamlı bir mesaj taşıdığını söyledi.

Gelecek adımlar ve sürdürülebilirlik

İzmir genelinde yaygınlaştırılan bu proje, sadece bir yuva yardımı değil, aynı zamanda toplumda sokak hayvanlarına yönelik farkındalık yaratma amacı da taşıyor. Belediye ekipleri, dağıtılan evlerin periyodik takibini yaparken, vatandaşları da bu yuvaların temizliği ve korunması konusunda iş birliğine davet ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sokaktaki yaşamı korumaya yönelik bu hamlesi, kış boyunca devam edecek talepler doğrultusunda genişleyerek sürdürülecek.