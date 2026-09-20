Son Mühür- İzmir Alsancak Limanı'nın yük ve konteyner operasyonlarının işletme hakkı, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Albayrak Grubu'na bağlı kurulan Alport Alsancak Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye devredilmişti. 35 yıllığına verilen işletme hakkı sonrası Albayrak Grubu'nun Alsancak Limanı'na 35 milyon dolarlık yatırım yapacağı komuşulmuştu.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay'ın gündeminde de işletme hakkı devredilen Alsancak Limanı vardı.

“Alsancak Limanı’nın Avrupa’daki limanlarla yarışması için hangi yatırımlar yapılacak?'' sdiye soran Tamay,

“İktidarın önceliği İzmir Alsancak Limanı’nın işletmesini devretmek değil, limanı Rotterdam Limanı ve Hamburg Limanı kadar güçlü hale getirmek olmalıydı” hatırlatmasında bulundu.

İzmir'in kuzeyindeki Aliağa liman bölgesinin yatırımlarla Türkiye'nin en önemli limanlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Tamay,

Alsancak Limanı’na da doğru ve yeterli yatırımların yapılması halinde benzer bir kapasite artışının mümkün olduğunu söyledi.



Bu avantajı kullanmalıyız...



İzmir’in yalnızca limanıyla değil, kara ve hava bağlantılarıyla da önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Tamay,,

“Deniz, kara ve hava ulaşımının aynı kentte buluşması İzmir için büyük bir avantajdır. Biz bu avantajı yeterince ekonomik değere dönüştürebiliyor muyuz? Buradan hükümet yetkililerine soruyorum: Limanın işletme modelinde alelacele yapılan değişimin İzmir’e, İzmirliye somut kazanımı ne olacak? Asıl cevaplanması gereken budur” diye konuştu.



İzmir'in hedef büyütmesi şart...



“İzmir’in artık küçük hedeflere ihtiyacı yok. Rotterdam ve Hamburg gibi limanlar küresel lojistik merkezlere dönüşebildiyse, İzmir’in de önünde böyle bir hedef olmalıdır'' vurgusunda bulunan Erkut Tamay,

''Bizim beklentimiz çok net: İzmir Limanı’na gereken yatırımlar hızla yapılmalı, yatırım taahhütleri ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşılmalı, Aliağa’daki liman ve sanayi kapasitesiyle İzmir Limanı birbirini tamamlayan bir sistem haline getirilmelidir.

Limanlarımız kara ve demiryollarıyla, Adnan Menderes Havalimanı da hava lojistiğiyle etkin biçimde entegre edilmelidir. Merkezi hükümetten yerel yönetimlere, iş dünyasından üniversitelere kadar tüm paydaşları İzmir’in lojistik gücünü büyütmek için koşulsuz işbirliğine çağırıyorum” mesajı verdi.