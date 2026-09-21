Son Mühür - İzmir Özel Türk Koleji Mezunlar Derneği, 2001 mezunu İnanç Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Dernek tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında, "2001 Mezunumuz İnanç Keskin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli mezunumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreni Beşikçioğlu Camii'nde

Açıklamada, merhum İnanç Keskin’in cenaze törenine ilişkin bilgilere de yer verildi. Keskin’in cenazesi, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir tedavi görüyordu

İnanç Keskin'in bir süredir ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından 20 Eylül 2026 tarihinde vefat eden Keskin'in, kanser tedavisi gördüğü bilinmekle birlikte, hastalığının türüne ve ölüm nedeninin tıbbi detaylarına ilişkin aile tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İnanç Keskin kimdir?

Özel yaşamını ve ailesini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden İnanç Keskin, profesyonel iş dünyasındaki kariyeri ve teknoloji sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Satış, pazarlama, iş geliştirme ve yöneticilik alanlarında önemli deneyimler kazandı. Yazılım ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortakları ve yöneticileri arasında yer aldı. Ayrıca kariyeri boyunca Figensoft'ta Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü ve Azerbaycan'da Ülke Müdürü (Country Manager) olarak görevler üstlendi.

Pınar Uyar Keskin ile evli olan İnanç Keskin'in bir kız çocuğu bulunuyordu.