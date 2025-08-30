Son Mühür- İzmir’de 30 Ağustos 2025 tarihinde çeşitli ilçelerde meydana gelen ana boru ve branşman arızaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler şöyle:

Buca’da ana boru arızası: 1 saatlik kesinti

Buca Koop Mahallesi: 30 Ağustos 2025, 10:20 – 11:20 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacak. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su verilemeyecek.

Mustafa Kemal Mahallesi: 30 Ağustos 2025, 09:55 – 10:55 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Ana boru arızası nedeniyle vatandaşlar suya erişimde güçlük yaşayacak.

Çiğli’de branşman arızası: 1 saatlik su kesintisi

Küçük Çiğli ve Yeni Mahalle: 30 Ağustos 2025, 09:40 – 10:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Anadolu Caddesi No:900 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 8785/3 x 8717 KVŞ hat vanası kapatıldı.

Foça’da 2 mahalle etkilenecek

Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi: 30 Ağustos 2025, 09:40 – 12:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Ana boru arızası nedeniyle Yeni Foça merkezinin tamamı etkilenecek.

Kemalpaşa’da 2 saatlik su kesintisi

Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi: 30 Ağustos 2025, 09:35 – 11:35 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlara uyarı

İZSU yetkilileri, arızaların onarılması sırasında vatandaşların su kullanımını sınırlamalarını ve ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını öneriyor. Su kesintilerinin belirtilen saatler içinde tamamlanması planlanıyor.