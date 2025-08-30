Son Mühür- Buca Belediyesi, olağan meclis toplantısını 2 Eylül Salı günü gerçekleştirecek. Meclis gündeminde, ilçedeki bazı taşınmazların satışı ve devri ile ilgili önemli önergeler yer aldı.

HİSSELER SATILIYOR

Gündeme göre, belediyeye ait hisselerin satışına ilişkin dört ayrı önerge sunuldu:

42514 Ada 1 Parsel: 511 metrekarelik taşınmazın 170,33 metrekarelik belediye hissesinin satışı.

8242 Ada 2 Parsel, Kızılçullu Mahallesi: 613,03 metrekarelik taşınmazın 54,91 metrekarelik belediye hissesinin satışı.

6049 Ada 7 Parsel: 137 metrekarelik taşınmazın 26 metrekarelik belediye hissesinin satışı.

20136 Ada 3 Parsel: 302,60 metrekarelik taşınmazın 51,69 metrekarelik belediye hissesinin satışı.

Tüm satış önergeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi çerçevesinde değerlendirilmek üzere meclise sunulacak.

DEVİR KARARI

Bunun yanında, Buca sınırları içindeki bazı taşınmazların Maliye Hazinesine devri de meclis gündeminde yer alıyor. Önergede, belediyeye ait taşınmazların tapu değerine eşit tutarda, belediyenin vergi borçlarına mahsup edilmek üzere Hazine’ye devredilmesi talep ediliyor. Devri planlanan taşınmazlar arasında M.Kemal, Adatepe ve İnönü mahallelerindeki eğitim alanları ve ilkokul arsaları bulunuyor.