İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova beldesinde yer alan Kız Bacı Sultan Türbesi, 1416 yılında vefat eden kadın eren Kız Bacı Sultan’a ait olduğu bilinen yapısıyla öne çıkıyor. Türbe, uzun yıllardır çocuk sahibi olmayı dileyen kadınların ziyaret ettiği bir nokta olarak anılıyor.

Türbenin konumu ve yapısı

Kız Bacı Sultan Türbesi, Zeytinova beldesinin asri mezarlığının hemen üst kısmında bulunuyor. Türbe alanında pırnar ağaçları yer alırken, mezarın asli mi yoksa makam mezarı mı olduğu kesinlik kazanmamış durumda. Mezar, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir platform üzerinde konumlanıyor ve toplamda 50-60 metrekarelik bir alana yayılıyor. Küçük bir tepe üzerine kurulu olan yapının kapalı bölümleri ise hayır ve kurban dağıtımı için kullanılıyor.

Ziyaret kültürü ve dilek geleneği

Anonim kaynaklarda türbenin, çocuk sahibi olmak isteyen kadınların dilek yeri olarak bilindiği aktarılıyor. Bazı ziyaretçilerin dileklerini beşik şeklinde bezlerle ifade ettiği söyleniyor. Bu yönüyle türbe, bölgede manevi bir gelenek ve umut noktası haline gelmiş durumda.

Özel araçla ulaşım bilgisi

İzmir merkezden türbeye özel araçla gitmek isteyenlerin, O-5 üzerinden Zeytinova yönüne ilerlemesi gerekiyor. Isparta - İzmir Yolu, O-5, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Philsa Caddesi ve Bayındır Yolu rotası takip edilerek Zeytinova Yolu’na ulaşılıyor. Zeytinova Köyü İç Yolu’na geçişin ardından köye varılıyor. Bu noktadan sonra bölge halkından yönlendirme alınarak türbeye erişim sağlanabiliyor.

Toplu taşıma ile ulaşım

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için İzmir merkezden önce İZBAN ile Torbalı’ya ulaşmak gerekiyor. Torbalı aktarma merkezinden kalkan 727 Bayındır Son Durak hattıyla son durağa gidiliyor. Ardından 865 Kızılkeçili Meydan hattına binilerek Zeytinova Meydan durağında iniliyor. Bu noktadan sonra bölge halkının yönlendirmesiyle türbeye ulaşılabiliyor.

Kız Bacı Sultan Türbesi, hem geçmişi hem de ziyaret kültürüyle Bayındır’ın bilinen manevi durakları arasında yer alıyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yöneldiği türbe, Zeytinova beldesinde sakin ve anlam yüklü bir ziyaret noktası sunuyor.