Son Mühür/ Seçil Ünlü - AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Şehit Zekeriya Kılıç’ın anne ve babası Mevlüde ve Hacı Ahmet Kılıç’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakı tarafından başlatılan Terörsüz Türkiye süreci ele alınırken, şehit ailesinin sürece yönelik verdiği destek mesajı öne çıktı.

Bursalı: Devlet tüm kurumlarıyla hassas hareket ediyor

Ziyaret sırasında konuşan Şebnem Bursalı, Türkiye’nin bugün güven içinde yaşamasının şehitlerin fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Şehit ailelerinin acısının herkesin ortak acısı olduğunu belirten Bursalı, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet aklı ve millet iradesiyle yürütüldüğünü ifade etti. Sürecin, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın kararlılığıyla ilerlediğini söyleyen Bursalı, devletin tüm kurumlarının büyük bir hassasiyetle hareket ettiğini dile getirdi.

“En güçlü dayanak şehit ailelerinin desteği”

Bursalı, yürütülen sürecin en önemli meşruiyet kaynağının şehit ailelerinin verdiği destek olduğunu belirterek, bu duruşun toplumsal açıdan büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Şehit babasından sağduyu çağrısı

Şehit babası Hacı Ahmet Kılıç ise terör olaylarının toplumda derin yaralar açtığını ifade ederek, sürecin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Terörün yalnızca bir siyasi meselenin değil, Türkiye’nin ortak sorunu olduğunu vurgulayan Kılıç, herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Toplumsal mutabakatın önemine dikkat çeken Kılıç, süreci sabote etmeye yönelik girişimlere rağmen sağduyunun galip geleceğine inandığını dile getirdi. Kılıç, en büyük temennilerinin başka annelerin ağlamaması ve yeni can kayıplarının yaşanmaması olduğunu ifade etti.

“Vicdani temel şehit ailelerinin duruşudur”

Ziyaretin sonunda konuşan Şebnem Bursalı, şehit ailelerinin verdiği mesajların Terörsüz Türkiye sürecinin vicdani temelini oluşturduğunu söyledi. Bursalı, şehit ailelerinin “başka canlar yanmasın” çağrısının, ülke ve millet adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı.