Son Mühür/ Beste Temel- Ege Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Gökyüzünün adeta ağladığı bu süreçte, İzmir Körfezi'nin kuzey aksından Manisa yönüne uzanan hat ile Aliağa ve Foça hattında yoğun yağış kütleleri gözlemleniyor.

Aydın merkezi ve çevresinde de aralıklarla devam eden yağışlar, bölgedeki nem oranını ve toprak doygunluğunu en üst seviyeye taşımış durumda. Meteorolojik verilere göre bu gece en düşük sıcaklıklar Manisa’da 7 derece, Aydın’da 8 derece ve İzmir’de 10 derece olarak kayıtlara geçti. İzmir özelinde ise Ocak ayı yağış ortalamalarına şimdiden ulaşıldığı ve toplam yağış miktarının 131,4 kilograma kadar yükseldiği bildirildi.

Kuvvetli yağışlar kıyı ve güney kesimlerde yoğunlaşacak

23 Ocak Cuma günü itibarıyla yağışların bölge genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Her ne kadar dünkü kadar şiddetli olmasa da özellikle İzmir’in batı ve güney ilçeleri ile Aydın’ın merkez ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor. Uzmanlar, metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Bugün rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, günün en yüksek sıcaklık değerlerinin İzmir’de 15 derece, Aydın’da 16 derece ve Manisa’da 12 derece olması bekleniyor.

Hafta sonunda yağışlı hava etkisini koruyor

Hafta sonunun ilk günü olan 24 Ocak Cumartesi günü de yağışlı sistem bölgeyi terk etmeyecek. Özellikle İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde hafif şekilde sürecek olan yağışların, Manisa merkezde ise daha etkili bir miktar bırakacağı tahmin ediliyor. Aydın genelinde de yağış geçişlerinin devam edeceği Cumartesi günü, her üç ilde de termometrelerin en düşük 9 derece, en yüksek ise 17 dereceyi göstermesi bekleniyor. İl merkezlerinde aralıklı olarak devam edecek olan bu sistem, hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların şemsiyelerini yanından ayırmaması gerektiğini gösteriyor.

Pazar günü Aydın’da hava değişimi bekleniyor

25 Ocak Pazar günü İzmir ve Manisa merkezlerinde yağışların etkisini sürdüreceği öngörülürken, Aydın’da hava durumunun farklılık göstermesi bekleniyor. Pazar günü Aydın genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ancak yağışın durma ihtimali oldukça yüksek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bu dönemde, yeni haftanın ilk günlerinde de yağışların azar azar devam edeceği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanlarının uzun vadeli tahminlerine göre, önümüzdeki haftanın en yoğun yağış bırakacak günü ise Perşembe günü olarak işaret edildi.

