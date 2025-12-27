Son Mühür- İzmir’de boşanma sürecinde olduğu eşinden şiddet gördüğünü belirten Fatma Alpaslan, yakın koruma talebiyle ilgili mahkemeye gönderilen bir yazı nedeniyle adresinin ifşa edildiğini öne sürdü. Alpaslan, yaşanan gelişmelerin ardından iki çocuğuyla birlikte yeniden taşınmak zorunda kaldığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Tahliye kararı sonrası yeniden tutuklama

Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, Şiyar Alpaslan hakkında önce tahliye kararı verildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine karar yeniden değerlendirildi ve Alpaslan tekrar tutuklandı. Şiyar Alpaslan’ın, görüntülü arama sırasında çocukları Y.C.A. (7) ve B.A. (3)’nın boğazına bıçak dayadığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

“Adresim resmi yazıyla açıklandı” iddiası

Cumhuriyet’in haberine göre Fatma Alpaslan, İzmir’de yapılacak duruşma öncesinde yakın koruma talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin reddi için mahkemeye gönderilen yazıda adres bilgisinin açık şekilde yer aldığını savundu. Alpaslan, söz konusu yazıda “Mağdur Burdur’da yaşıyor” ifadesinin kullanıldığını, bu durumun kendisini ciddi bir risk altına soktuğunu dile getirdi.

Çocuklara ilişkin raporlar sunulamadı

Alpaslan, yaşanan olayların çocukları üzerinde ağır travmatik etkiler yarattığını belirterek, çocuklarından birinin olay sonrası özel gereksinimli raporu aldığını aktardı. Psikolojik destek ve özel eğitim sürecine başlandığını ifade eden Alpaslan, alınan raporların üzerinde açık kimlik ve adres bilgileri yer aldığı için mahkemeye sunmakta zorlandığını söyledi.

“Yeniden taşınmak zorunda kaldık”

Adresinin ifşa edildiğini ileri süren Alpaslan, iki çocuğuyla birlikte kış koşullarında yeniden taşınmak zorunda kaldığını belirtti. Daha önce de benzer nedenlerle hayatını sıfırdan kurduğunu ifade eden Alpaslan, yaşananlar nedeniyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.