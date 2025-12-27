Son Mühür / İzmir’in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SMYRNA GOODS Su Ürünleri Akaryakıt ve İklimlendirme Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin deniz ürünleri işleme ve şoklama projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başlatıldı. Projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası, İzmir Valiliği’ne sunularak ÇED Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında incelemeye alındı. AOSB Mahallesi’nde yer alan 900 metrekare kapalı alana sahip tesiste; ahtapot, sübye, kalamar, midye, karides, deniz patlıcanı, deniz salyangozu, kefal ve benzeri muhtelif deniz ürünlerinin işlenmesi ve şoklanması planlanıyor. Proje dosyasına göre tesisin yıllık toplam üretim kapasitesi 1 milyon 440 bin kilogram olarak belirlendi.

AOSB’den ‘atık su’ uyarısı yapıldı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilen görüşte, üretim sürecinde oluşacak atık suların ön arıtma kriterlerine uygun şekilde arıtılması, koku ve hijyen kaynaklı çevre kirliliğine karşı gerekli önlemlerin alınması ve katı atıkların mevzuata uygun biçimde bertaraf edilmesi şartıyla tesisin OSB Yönetmeliği kapsamında kurulamayacak tesisler arasında yer almadığı belirtildi. Proje dosyasında, tesiste yılda 300 gün, ayda 25 gün ve günde 24 saat esasına göre üç vardiya halinde üretim yapılacağı, toplam 5 personelin görev alacağı kaydedildi. Makine-ekipman bedeli ile bir yıllık kira bedelinden oluşan toplam proje bedelinin ise 1 milyon 465 bin 200 TL olduğu açıklandı.

İşlenmiş ve doğrudan şoklanmış ürün zinciri

Tesiste, dışarıdan tedarik edilen deniz ürünlerinin kabul aşamasından itibaren soğuk zincir korunarak işleneceği, temizleme, ayıklama, yıkama ve boylama işlemlerinin ardından ürünlerin –35 ila –40 derece arasında şoklanacağı belirtildi. Şoklama sonrası glazeleme, paketleme, metal dedektör kontrolü ve –20 ila –22 derecede depolama aşamalarından geçen ürünlerin, soğutmalı araçlarla sevk edileceği aktarıldı. Bu kapsamda yıllık 72 bin kilogram işlenmiş-şoklanmış, 1 milyon 368 bin kilogram ise doğrudan şoklanmış deniz ürünü üretimi yapılacağı ifade edildi.