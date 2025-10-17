Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak Mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun canlı yayınla yaptığı konuşmanın ardından delegeler tarafından divan başkanlığına seçilen Murat Emir, konuşmak için çıktığı kürsüden dayanışma ve yoldaşlık mesajları vererek, iktidarın hukuki süreçlerini eleştirdi.

Murat Emir: Özgür Özel’i yok saymaya çalışıyorlar

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında iktidarı eleştiren ve yargı üzerinden CHP’ye kayyum atanmak istediğini belirten Murat Emir, “Buradan tüm Türkiye’ye ve yoldaşlarımızı tutsak edenlere önemli bir mesaj vereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar CHP ayaktadır. Bu iktidar yürüyüşünü hep birlikte yapacağı ve kimseyi arkada bırakmayacağız. AK Parti iktidarı Türkiye’yi bir çıkmaz sokağa sürüklemiştir. İşsizliği çığ gibi büyütmüştür.

Eğitimi bitmiş, iç barışı bitmiş, adaleti yerlerde sürüklenen bir Türkiye yaratmıştır. Bunca olumsuzluğa rağmen iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Tam da bu nedenle CHP, Türkiye’nin birinci partisi olduğu için ve bu yürüyüşümüzü durduramadıkları için kendi erimelerini gölgelemek için partimize her yerden saldırıyorlar. Bizde onlara diyoruz ki halka gideceksiniz ama onların sokağa çıkacak halleri kalmamış. Çareyi CHP’ye bulabildiği her yoldan operasyon çekmekte görüyor. Yargı üzerinden partimize kayyum atanmaya çalışıyor. Partimizin seçilmiş genel başkanını yok saymaya çalışıyorlar. İşte bu kongre bu alçakça hesabı yapanlara en sert tokatı vuracak.” dedi.

“AK Parti yargısının eline düşmüş kimseyi geride bırakmıyoruz.”

Öte yandan, kongreyi birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacaklarını kaydeden CHP’li Emir, şu ifadeleri kullandı: “Yoldaşlarımızı tutsak ederek bu kirli operasyonlarını bitirebileceklerini sanıyorlar. Tunç Başkan da, hasta olmasına rağmen cezaevinde bulunan Murat Çalık’ta dimdik ayaktalar ve hepinize selam yolluyorlar. Sahte soruşturmalarla, iftiracılarla, bizim arkadaşlarımızı tutsak edeceğinize yandaşlarınızın üzerine gidin.

Düne kadar yan yana yürüdükleri kişileri bugün paylaşacak bir şey kalmadığı için onların da mülklerine çöküyorlar. Çok olağanüstü koşullarda bir kongre gerçekleştiriyoruz. Partimize saldırılar bitmiyor. Sayın genel başkanımızın Özgür Özel liderliğinde birinci parti olduk. 400’ün üzerinde belediye kazandık ve iktidara yürüdüğümüzü herkes gördü. CHP delegesine ve kurultayına dil uzatmak kimsenin hakkı değildir. İşte bu koşullarda bir kongre süreci yaşıyoruz. Genel başkanımızın kimseyi geride bırakmayarak ve AK Parti yargısının eline düşmüş kimseyi geride bırakmıyoruz.

Olağanüstü koşullar, olağanüstü kararları almayı gerektirir. Bu nedenle birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir arkadaşımızın kırılmadığı bu büyük yürüyüşün gerçekleşmesi adına bugün bu yarışı kırılmadan ve dökülmeden demokratik olgunlukla bitirme gayreti içerisindeyiz. Buradan kim çıkarsa çıksın, kazananın CHP olacağını çok iyi biliyoruz. Bu kongrede de bunu dosta düşmana göstereceğiz. Sözlerime son verirken, gençleri selamlıyorum. Örgütümüzün önünde saygıyla eğiliyorum. CHP köklerini Kuvayi Milliye’den alır. İzmir bizim göz bebeğimizdir. CHP’nin kalesidir ve kalesi olmaya devam edecek.”