İzmir’in Ödemiş ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasıyla sarsıldı. Kaymakçı Mahallesi güzergahında seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu art arda iki farklı cisme çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay, bölgedeki yol güvenliği ve sürücü dikkatini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kontrol kaybı ve zincirleme çarpışma

Kaza, 22 yaşındaki Egecan G.’nin kullandığı 35 EMN 38 plakalı kamyonetin Kaymakçı Mahallesi sınırları içerisinde ilerlerken yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü yitiren sürücü, kamyoneti önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptırdı. Bu ilk çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra güzergah üzerindeki zeytin ağacına çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle yaralanan kamyonet sürücüsü Egecan G.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Durumunun stabil olduğu öğrenilen genç sürücü, yapılan müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Kamyonetin aydınlatma direği ve zeytin ağacına çarpması sonucu meydana gelen maddi hasar, bölgede inceleme yapan ekipler tarafından kayıt altına alındı.