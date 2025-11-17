Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’in Karşıyaka ilçesi son iki aydır gerçek bir kemirgen kâbusu yaşıyor. Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin Danıştay tarafından kapatılması ve belediye işçilerinin maaş greviyle birlikte çöp toplama hizmetleri tamamen durunca, konteynerlerden taşan atıklar dev yığınlar oluşturdu. Bu yığınlar önce farelere, ardından fare ölülerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bostanlı Pazaryeri çevresi, Girne Bulvarı, Nergiz ve Alaybey mahallelerinde artık sıradan bir manzara var: sabahın erken saatlerinde çöp poşetlerinin arasında onlarca ölü fare.

Sokak aralarında çocuklarını gezdiren aileler korku içinde. Mahalle esnafı dükkân önlerine kedi koyup “fare bariyeri” kuruyor. Bir gıda işletmecisi, “Akşam kapanışta 15-20 fare sayıyorum, sabah gelince yarısı ölü yatıyor. Zehirlenip ölüyorlar ama yenileri hemen geliyor” diyerek çaresizliğini anlattı. Çöp yığınlarından yayılan ağır kokuyla birleşen fare ölüleri, Karşıyaka’nın en işlek bölgelerini yaşanmaz hale getirdi.

Ölümler zehirlenmeden ve hastalıktan

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, yaşananların açık bir halk sağlığı tehdidi olduğunu vurguladı. Ayhan şu uyarıları yaptı: “Çöp yığınları fareler için mükemmel besin ve üreme ortamı sağlıyor. Popülasyon birkaç hafta içinde katlanarak büyüdü. Şimdi ölü fareleri görüyoruz çünkü ya vatandaşlar zehir kullanıyor ya da aşırı kalabalık nedeniyle hastalıklar yayılıyor. Bu ölü kemirgenler yeni bakterilerin ve parazitlerin taşıyıcısı haline geliyor. Şu anda büyük bir salgın beklemiyoruz ama lokal enfeksiyon kümeleri, deri hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve bağırsak enfeksiyonlarında ciddi artış görmemiz çok olası.”

Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Fare idrarı ve dışkısı leptospiroz, salmonelloz gibi tehlikeli hastalıkları bulaştırabilir. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler özellikle risk altında. Acilen çöpler toplanmalı, geniş çaplı kemirgen mücadelesi yapılmalı ve atık yönetimi kalıcı çözüme kavuşturulmalı.”

Bitmiş gibi görünen sorunun başlangıç noktası Eylül 2025’te Karşıyaka Belediyesi’nde başlayan işçi greviydi. Günlerce çöp toplanamadı. Grev bittiğinde ise Harmandalı Tesisi’nin kapatılmış olması yeni bir darbe vurdu. Çöpler artık Bergama’ya taşınıyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sadece 30 civarında TIR’ı olduğu için aktarma istasyonlarında kuyruklar oluşuyor. Karşıyaka, Buca ve Konak’tan gelen tonlarca atık sokaklarda bekliyor.

Vatandaşlar bu durumun sonucu şöyle özetliyor:

“Bostanlı’da çöp dağının üstünde 40-50 ölü fare saydım. Çocuğum parka gidemiyor, fareler oyuncakların etrafında dolaşıyor.”