Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de kongre süreci hız kazanırken, mahalle delege seçimleri sona yaklaşmış durumda ve ilçe başkanlığı yarışları da hareketlenmiş durumda.

Mahallelerde yaşanan delege mücadelelerinin ardından birçok isim ilçe başkanlığı için adaylığını açıklarken, Bayraklı’dan da bir açıklama geldi.

DEMİR RESMEN ADAY

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nda Didem Gültekin’in görevden alınmasının ardından göreve getirilen Münir Demir, yeni dönem için aday olduğunu duyurdu.

"YOLA ÇIKIYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını açıklayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ve partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde; Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bayraklı’daki onurlu mücadelesini büyütmek ve güçlendirmek için yola çıkıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı örgütü; vefanın, emeğin ve yol arkadaşlığının değerini bilen, omuz omuza mücadele eden büyük bir ailedir. Bizler, bu ailenin her ferdinin sesine kulak vererek, farklılıklarımızı zenginlik bilip ortak hedeflerde buluşarak partimizi daha ileriye taşıyacağız.

Bana güvenen yol arkadaşlarımla birlikte Bayraklı’da yeni bir başarı hikâyesi yazacağımıza yürekten inanıyorum. Partimizin kurumsal kimliği, örgütümüzün birliği ve halkımızın aydınlık geleceği için mücadeleye devam edeceğim.

Bu inanç ve kararlılıkla, Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyorum. Her şey çok güzel olacak! Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında Türkiye çok güzel olacak!"

Münir Demir CHP Bayraklı İlçe Başkanı