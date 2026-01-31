Son Mühür/ Seçil Ünlü- Konak Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103’üncü yılı dolayısıyla kapsamlı bir anma programı düzenledi.

Ege’nin iki yakasında derin izler bırakan mübadele, müzik ve dansın evrensel diliyle bir kez daha hafızalarda canlandırıldı.

Anma programına yoğun katılım

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ev sahipliği yaptı.

Programa Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri dernek ve federasyonlarının başkan ve yöneticileri, CHP Konak İlçe yöneticileri, muhtarlar, mübadil çocukları ve torunları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Mübadele türkülerine sahnede hayat verildi

Anma gecesinde Rumeli ve mübadele türkülerinin yanı sıra geleneksel ve modern dansın harmanlandığı özel bir repertuvar sahnelendi.

Tuna Kültür ve Sanat Derneği (TUNADER) Rebetiko Müzik Grubu’nun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin yönetmenliğini Nuri Dengiz, koordinatörlüğünü ise Çiğdem Sabuncuoğlu üstlendi. Dansçı Onur Dağlı’nın sahne performansı geceye damga vurdu.

Başkan Mutlu: Mübadiller Konak’ın kültürel zenginliğinin önemli bir parçası

Programın açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendisinin de Yunanistan’ın Serez kentinden göç eden bir mübadil ailesinin ferdi olduğunu belirtti.

103 yıl önce yaşanan zorunlu yolculuğun bugün müzik ve dansla yeniden hissedildiğini ifade eden Mutlu, mübadillerin yaşadığı büyük travmaya rağmen hayata tutunma mücadelesine dikkat çekti.

Başkan Mutlu, “Büyüklerimizin bir bavula sığdırdığı hayatları, geride bıraktıkları evleri, mahalleleri ve mezarları bugün hep birlikte anıyoruz.

Mübadiller geldikten sonra İzmir’de ve Anadolu’nun birçok yerinde sıfırdan bir yaşam kurdu. Yeniden evler, dostluklar ve mahalleler inşa ettiler. Konak bugün kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok büyük payı var” dedi.

Özkardeşler: Mübadiller çalışkanlıklarıyla örnek oldular

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de konuşmasında Konak Belediyesi’nin mübadele hafızasına sahip çıktığını vurguladı.

Mübadelenin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan büyük bir travma yarattığını belirten Özkardeşler, mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve yükseliş sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Özkardeşler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mübadillerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için genç Cumhuriyet’in tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, “Mübadiller göç ettikleri topraklarda çok çalışarak örnek bireyler oldular. Atatürk’ün dediği gibi Evladı Fatihanlar, kaybedilen toprakların aziz hatıralarıdır” diye konuştu.

Peynirci: Unutulabilecek acılar değil

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci ise mübadelenin unutulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Peynirci, “Tahta bavullarla gelen büyüklerimiz bir hayatı geride bırakıp yeni bir hayata adım attı. Yaşanan bu acılar unutulabilecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Mübadelede yaşanan acılar müzikle dile geldi

Konuşmaların ardından sahne alan TUNADER Rebetiko Müzik Grubu, mübadelenin her iki yakada bıraktığı acıları anlatan eserleri seslendirdi.

İzleyiciler Rumeli türkülerine hep bir ağızdan eşlik ederken duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim eden Başkan Mutlu, “Senden Başka (Milisse Mou)” adlı eseri koro ile birlikte seslendirdi.