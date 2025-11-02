İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde 4 Kasım’da “Troya” operasını, 5 Kasım’da “Bel Canto Gecesi” konserini, 7 Kasım’da ise klasik bale eseri “Kuğu Gölü”nü sanatseverlerle buluşturacak. Elhamra Sahnesi’nde ise 8 Kasım’da “Napoliten Gecesi” konseri düzenlenecek. 9 Kasım’da aynı merkezde “Şekeronya” adlı müzikli çocuk oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrosu’ndan farklı sahnelerde oyunlar

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca çeşitli sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde “Sersemler Evi”, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “Hayal-i Temsil” ve “Otobüs Durağında Üç Bencil”, Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi” ve Bornova Fuaye Sahnesi’nde “Böcek Oteli” oyunları sahnelenecek.

Senfoni orkestrasından klasik müzik ziyafeti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 7 Kasım akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. Şef Tulio Varas yönetimindeki orkestraya, solist Xavier Foley eşlik edecek. Konserde klasik müziğin seçkin eserleri seslendirilecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda seminerler ve söyleşiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), 3-9 Kasım haftasında çeşitli sanat atölyeleri, seminerler ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. 3 Kasım’da Fırat Sarsar’ın “Felsefenin ‘0’ Noktası: Doğa Filozofları” başlıklı söyleşisi gerçekleştirilecek. 4 Kasım’da Dr. Betül Teoman, “İkonografik Öğeleriyle Anadolu Türk Dönemi Sikkeleri” konulu bir seminer verecek. Aynı gün Prof. Dr. Gül Güney Zincir, “Kültürel Miras: Yazma Eserlerimiz” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Hafta boyunca ayrıca Ayşegül Sel’in 6 Kasım’da düzenleyeceği “İlk Türk Kadın Hükümdar Tomris Hatun: Adaletin, Sezginin ve Cesaretin Sesi” başlıklı seminer ve “Kış Manzaraları Sulu Boya” atölyesi de programda yer alacak.

Antik güzellik anlayışı sergide

İzmir Müze Müdürlüğü’nün hazırladığı “Antik Çağda Güzellik Anlayışı ve Kozmetik” sergisi, 31 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak. Sergide, antik dönemden günümüze güzellik algısını yansıtan çeşitli eserler sanatseverlerle buluşacak.