İzmir'in Bornova ilçesi, Cadılar Bayramı kutlamaları için arkadaşlarıyla bir araya gelen 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek'in trajik ölümüyle sarsıldı. Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan genç, iddialara göre etkinlik öncesinde tükettiği alkol sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından çok yönlü ve derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

Eğlence öncesi sahilde alınan alkol iddiası

Olay, Bornova'daki bir eğlence mekânının yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Alp Sirek ve arkadaş grubu, Cadılar Bayramı etkinliğine katılmadan önce Karşıyaka Bostanlı sahilinde bir araya geldi. İddialar, gençlerin bir marketten temin ettikleri votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak tükettiklerini işaret ediyor. Alp Sirek'in, arkadaşlarıyla birlikte kutlamanın yapılacağı mekâna geçmesinden kısa bir süre sonra, saat 20.00 civarında mekân içinde aniden fenalaştığı belirtildi. Arkadaşlarının durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine hızla ambulans sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Fenalaşan Alp Sirek, derhal Ege Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Ancak burada görevli sağlık personelinin tüm yoğun çabasına ve kritik müdahalelere rağmen, genç öğrenci Alp Sirek hayatını kaybetti. Sirek'in, etkinliğe ailesinin bilgisi dâhilinde katıldığı öğrenildi. Talihsiz olayın ardından gencin cenazesi, ölüm nedeninin kesinleştirilmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Alp'in arkadaşları ve çevredekilerin ifadelerini alırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da titizlikle incelemeye devam ediyor.

Geride kalan melodiler ve son veda

Henüz hayatının baharında olan Alp Sirek'ten geriye ise arkadaş çevresinde sıkça paylaşılan, gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı. Müziğe olan ilgisiyle bilinen gencin ölümü, ailesi, arkadaşları ve okul çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sürecinin tamamlanmasının ardından Alp Sirek'in cenazesinin, ailesine teslim edilerek Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bilgisi edinildi. Soruşturma, olası ihmal veya farklı bir etkenin olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla çok boyutlu olarak sürdürülüyor.