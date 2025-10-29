İzmir’in Konak ilçesinin işlek caddelerinden Halit Ziya Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir döner işletmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlama ruhuna ortak olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Esnaf, her yıl olduğu gibi bu ulusal bayramda da çocuklara yönelik ücretsiz döner ekmek ve ayran ikramı gerçekleştirerek mahalledeki bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Halit Ziya Bulvarı'nda Bayram atmosferi

Sabah saatlerinden itibaren Halit Ziya Bulvarı’nda hizmet veren döner dükkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ruhuna uygun şekilde donatıldı. İşletme sahipleri, dükkanın cephesini coşkuyu yansıtan Türk bayrakları ve rengârenk balonlarla süsleyerek adeta bir şenlik alanına çevirdi. Hazırlanan özel tezgahın önünde toplanan onlarca çocuk, bayrakların gölgesinde sıraya girerek bayram hediyeleri olan taze hazırlanmış ekmek arası döner ve ayranı büyük bir heyecanla teslim aldı. Çocukların yüzlerindeki saf sevinç ve mutluluk, caddeden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı ve takdir topladı. Bu küçük jest, ulusal bayramın toplumsal dayanışma ve paylaşım ruhunu somut bir şekilde gözler önüne serdi.

Yıllara dayanan gelenek: Ticaretten önce çocuk mutluluğu

İşletmeyi eşiyle birlikte yürüten Fatma Işık Koca, bu etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, bu özel ikram geleneğinin yeni olmadığını, dükkanlarını işlettikleri günden bu yana her yıl düzenli olarak hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara ulaştıklarını belirtti. Amaçlarının ticari bir kazanç sağlamak yerine, bu iki önemli ulusal bayramda çocukların mutluluğuna doğrudan katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için en büyük amaç, çocukların yüzündeki o samimi tebessümü görebilmek. Bu gelenek, sadece bir yiyecek ikramından ibaret değil; aynı zamanda ulusal değerlerimizi ve bayram coşkusunu yeni nesillere sevinçle aktarma çabasıdır. Onların bayramı bu şekilde benimsemesi ve mutlu olması, bizim için en değerli karşılıktır." Fatma Işık Koca, bu toplumsal sorumluluk projesini ve çocukları sevindirme geleneğini, imkanları elverdiği sürece her zaman sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Konak esnafının bu duyarlı ve istikrarlı davranışı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları için de güzel bir örnek teşkil etti.