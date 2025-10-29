Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa’da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, öğrencilerin gösterileri ve ödül törenleriyle kutlandı. Gün boyu süren programın ardından coşku, akşam fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Aliağa’da Cumhuriyet heyecanı

Aliağa’da Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü, geniş katılımlı törenlerle kutlandı. Dünkü çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar, Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen programla devam etti. Tribünleri dolduran vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı renkli gösterilerle Cumhuriyet ruhunu doyasıya yaşadı.

Protokolden kutlama

Kaymakamlık makamında yapılan tebrikat töreninin ardından stadyumdaki kutlamalara geçildi. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Güney günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

“Cumhuriyet milletin gerçek egemenliğidir”

Konuşmasında Cumhuriyetin önemine vurgu yapan Kaymakam Güney, “Türk milleti, Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun bilincindedir. Ulusal değerlere sahip çıkmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” dedi.

Öğrenciler sahnede, ödüller sahiplerinde

Kutlama programında öğrenciler Cumhuriyet temalı şiirler okudu, halk oyunları ekipleri sahne aldı. Spor, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Jimnastik gösterileri, güreş performansları ve final halk oyunları gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, geçit töreniyle sona erdi.

Akşam fener alayı

Cumhuriyet coşkusu akşam saatlerinde düzenlenecek fener alayı ve Cumhuriyet kortejiyle zirveye ulaşacak. Saat 20.00’de Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Program, DJ Arif Güven’in sahne alacağı kutlamayla tamamlanacak.